ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения перенесло начало сдачи Единого государственного и Основного государственного экзаменов на 8 июня и 9 июня соответственно из-за пандемии нового коронавируса. Основной этап ЕГЭ должен был пройти с 25 мая по 29 июня, ОГЭ — с 22 мая по 30 июня.





«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — говорится в заявлении министра просвещения Сергея Кравцова, опубликованном на сайте ведомства.





Также Кравцов сообщил, что в объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать образовательные учреждения: детсады, школы, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования. «Обращаюсь к родителям: проведите эту неделю с пользой со своими детьми. В вашу поддержку мы ежедневно публикуем на официальном сайте информацию о возможном досуге, соответствующие рекомендации направляем и в регионы», — добавил глава ведомства.





Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 27 марта на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения инфекции заявил, что начало вступительных экзаменов в вузы могут перенести. «После каникул мы дадим ответ на вопрос, будет ли сдвижка по срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому, я думаю, нам всем стоит готовиться, будет. Это будет в рамках трех летних месяцев», — цитирует министра РБК. Кроме того, по словам Фалькова, часть вступительных испытаний могут перевести в онлайн.





По информации Рособрнадзора, ЕГЭ будут сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.





18 марта министр просвещения объявил , что во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля включительно введут каникулы. При этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, добавил он.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.