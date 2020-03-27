Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Британский политик добавил, что решил самоизолироваться и будет руководить кабинетом дистанционно, посредством видеоконференции. Джонсон почувствовал себя плохо 26 марта после выступления в палате общин, уточнил пресс-секретарь Даунинг-стрит.
«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, и я получил положительный результат на коронавирус», — написал Джонсон в Twitter.
В своем обращении Джонсон рассказал, что принял решение самоизолироваться, но продолжит руководить правительством посредством видеоконференций. «Мы будем бороться с этим вирусом. Вместе мы победим это [COVID-19]», — заявил он.
Британский премьер-министр начал испытывать небольшое недомогание 26 марта — на следующий день после выступления в нижней палате парламента Великобритании, заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.
«Премьер-министр был проверен на коронавирус по личному совету главного медицинского директора Англии, профессора Криса Уитти, — уточнили в пресс-службе. — Тест проводили сотрудники NHS [Национальной службы здравоохранения], и его результат оказался положительным».
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 27 марта общее число заболевших достигло 532 692 человек, за сутки прирост составил 60 909. Погибших — 24 075 (2669), выздоровевших — 122 672 (7814). Первое место в мире по числу заболевших занимают США, где уже заразились 85 991 и скончались 1296 человек. В Великобритании выявлено 9529 инфицированных коронавирусом и 463 летальных исхода.