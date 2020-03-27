Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Британский политик добавил, что решил самоизолироваться и будет руководить кабинетом дистанционно, посредством видеоконференции. Джонсон почувствовал себя плохо 26 марта после выступления в палате общин, уточнил пресс-секретарь Даунинг-стрит.





«За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, и я получил положительный результат на коронавирус», — написал Джонсон в Twitter.