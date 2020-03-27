Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса и увеличило количество лекарств, помогающих от инфекции. Список дополнился препаратами умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.





«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», – говорится в обновленных «Временных методических рекомендациях» по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.





В рекомендациях отмечено, что имеющаяся сейчас информация о результатах лечения с применением этих препаратов не позволяет сделать однозначный вывод об их эффективности, поэтому их можно применять по решению врачебной комиссии, если «потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».





Ранее среди лекарства, предназначенных для лечения коронавируса назывались лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин и препараты интерферонов, говорится в рекомендациях.





26 марта набсовет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил создание совместного предприятия с группой фармацевтических компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир», а также других антивирусных средств, в том числе на его основе.





«По данным коллег из Китая, препарат «Фавипиравир» продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. В рамках усилий по борьбе с вирусом, предпринимаемых РФПИ совместно с правительством РФ, российскими и международными партнерами, мы объявляем о создании совместного предприятия с группой «ХимРар», деятельность которого позволит обеспечить достаточное количество препарата для лечения зараженных лиц в России», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.





Поставки «Фавипиравира» должны начаться в апреле. Это противовирусный препарат, разработанный в Японии и получивший одобрение для продажи в 2014 году.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.