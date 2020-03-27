В Кремле назвали две возможные даты голосования по Конституции

В Кремле рассматривают в качестве новой возможной даты для голосования по поправкам к Конституции 27 мая или 3 июня. Об этом РБК сообщили два близких к администрации президента России источника. Возможно, будут выбраны и другие дни, потому что ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в стране, до сих пор остается непредсказуемой.





Конец мая и начало июня станет идеальным временем для проведения референдума в том случае, если ситуация с COVID-19 придет в норму, считают собеседники РБК. Позже россияне начнут брать отпуска или уезжать на дачи, поэтому о хорошей явке говорить не придется.





Другой источник РБК рассказал, что референдум могут провести в единый день голосования в сентябре 2020 года, но Кремль рассматривает этот вариант с неохотой, поскольку ряд положений закона о поправке к Основному закону отличаются от норм избирательного законодательства. В частности, наблюдателей на голосование по Конституции может направлять лишь Общественная палата, а на выборы — представители политических партий.





Также избирательное законодательство не позволяет голосовать в течение семи дней, в то время как референдум по поправкам к Конституции это предусматривает. «Технически [перенос на ЕДГ] возможно, практически — сложно осуществимо», — резюмирует собеседник РБК.





27 мая (16 мая по старому стилю) 1703 года царем Петром I был основан город Санкт-Петербург.





25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции на более поздний срок. Изначально референдум должен был пройти 22 апреля, новая дата будет утверждена отдельным указом президента. Ранее в тот же день глава государства объяснил, что решил перенести голосование из-за ситуации с COVID-19, потому что здоровье жителей России — приоритет для государства.





Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее сообщил, что новая дата всероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена указом президента России. По его словам, перенос голосования ничего не изменил, потому что глава государства и ранее допускал этот вариант, заявив, что здоровье россиян в приоритете в связи с распространением коронавирусной инфекции.





За последние сутки в России зарегистрировано 196 случаев заражения коронавирусом. Из них 157 случаев — в Москве, в Крыму — 12, в Подмосковье — восемь, в Волгоградской области — три, в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области — по два, в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, Дагестане и Татарстане — по одному. За сутки в стране выздоровели семь человек.





Общее число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.