Журналистов «России 1» начали проверять на коронавирус после эфира с Лещенко

Сотрудников программ Андрея Малахова «Привет, Андрей» и «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» проверяют на коронавирус. Об этом один из работников «России 1» рассказал телеканалу «360» . Ранее в съемках передачи «Привет, Андрей» участвовал 78-летний исполнитель Лев Лещенко, 27 марта стало известно, что у него обнаружили коронавирус.





«Звукооператоры, звукорежиссер, администраторы — те люди, которые работают на две программы — и там, и там. Сейчас, если подтвердится хоть у кого-то, естественно, всех нас отправят [проверяться]», — рассказал сотрудник телеканала. По его словам, у работников берут кровь из артерии и делают рентген легких. Пока карантин и выходные не обсуждали.





«Мы надеемся, что нам дадут какие-то оплачиваемые дни — может, за счет майских, за счет отпуска — когда мы сможем посидеть на карантине. Но пока никаких распоряжений нет, тем более, программы с коронавирусом смотрят, цифры растут, и руководство пока не планирует нас никуда отпускать», — добавил он.





Ранее 27 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что две недели назад был на праздновании дня рождения сестры композитора, народного артиста России Игоря Крутого. Это мероприятие также посещал Лев Лещенко. «Да, я туда заезжал. Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел», — предположил Песков. Он добавил, что «уже тогда никто особо за руку не здоровался».





24 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал, что Льва Лещенко и его жену доставили в больницу №40 в столичной Коммунарке с подозрением на воспаление легких. 27 марта главврач медцентра Денис Проценко сообщил, что по результатам анализов у Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления исполнителя в больницу его состояние ухудшилось, поэтому его поместили в реанимацию. Сейчас состояние Лещенко стабильное, его планируют лечить в госпитальном отделении.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.