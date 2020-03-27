Экс-главу МИД Украины могут отпустить под залог в полмиллиона долларов

Шевченковский районный суд Киева арестовал до 25 мая экс-главу МИД Украины Леонида Кожару с альтернативой внесения залога в сумме 14 083 400 гривен (более 500 тысяч долларов). Бывшего министра, которому грозит до 15 лет тюрьмы, подозревают в убийстве его друга, бизнесмена и гендиректора рекламного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого, который в феврале был обнаружен застреленным в доме Кожары.





Адвокаты экс-главы МИД Украины на суде заявили, что их подзащитный действительно мог держать наградной пистолет Старицкого, из которого тот предположительно был застрелен, но «не мог осуществить роковой выстрел». Жена Кожары Марина Козерод выступала на суде свидетелем.





Прокуратура, как сообщают «Украинские новости», ходатайствовала об аресте бывшего украинского дипломата без альтернативы залога. Защита настаивала, чтобы суд отказался выполнять просьбу правоохранителей.





В случае внесения залога бывший глава МИД Украины обязан по первому требованию являться к следователю, прокурору и в суд, носить электронный браслет, сообщать о смене жительства или работы, сдать все загранпаспорта, не покидать дом без уведомления в правоохранительные органы и не общаться с потерпевшей стороной.





По сведениям портала Strana.ua, ссылающегося на данные следствия, 21 февраля Старицкий находился в гостях у Кожары и его супруги. Они выпивали и бизнесмен показал свой наградной пистолет Jericho 941. Позже между Кожарой и Старицким возник конфликт, они подрались. В ходе потасовки у бывшего министра разбились очки и Кожара поранил глаза.





Разозлившись, бывший дипломат сходил за пистолетом, ударил Старицкого в затылок и выстрелил ему в правый глаз. Тот скончался на месте.





25 марта замглавы МВД страны Антон Геращенко написал в Facebook, что Леонид Кожара был задержан по подозрению в убийстве человека. Представитель МВД отметил, что ранее был застрелен Сергей Старицкий, чью гибель следствие сначала рассматривало как самоубийство. Позже дело переквалифицировали по статье «Умышленное убийство».





Леонид Кожара возглавлял МИД Украины в 2012-2014 годах при экс-президенте Викторе Януковиче, является бывшим председателем ОБСЕ и ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества). На данный момент — заместитель председателя партии «Социалисты».





Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Бизнесмен также стоял во главе телеканала «Интер» и департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.