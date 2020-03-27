В Госдуме обсуждают вопрос проведения заседаний фракций «без депутатов»

В Госдуме фракционные заседания могут начать проводить в ограниченном формате, без участия всех депутатов: только глава фракции, его заместители, а также глава комитета и его замы. В «Единой России» обсуждают возможность проведения заседаний таким образом. А в КПРФ такое решение уже приняли — 31 марта коммунисты соберутся в урезанном составе. В ЛДПР сказали, что заседания фракции уже давно проводятся в усеченном формате, дополнительного сокращения числа их участников либерал-демократы не планируют. В «Справедливой России» пока не обсуждали этот вопрос.





«Мы пока не определились с порядком проведения заседаний президиума фракции», — сообщил Daily Storm первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.





Еще один депутат от «Единой России» Виктор Селиверстов сообщил, что не в курсе проведения встреч в ограниченном формате, но, по его словам, в ближайший понедельник 30 марта традиционное заседание фракции проводиться не будет.





«У нас есть такое пожелание, — заявил пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко. — У нас фракция состоится утром 31-го, есть рекомендация, чтобы были председатели комитетов, заместители председателей комитетов, руководитель фракции и координаторы фракции».





Лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев беседе с Daily Storm напомнил, что в связи с обострением ситуации с коронавирусом либерал-демократы перешли к особому формату проведения внутрифракционных заседаний:





«У нас с начала распространения вируса и так фракция проходит в усеченном виде, с участием только депутатов фракции. Раньше это происходило с участием всего аппарата — и фракции, и партии. Человек 150. Сейчас только депутаты фракции и больше никого. И так усечены донельзя, дальше некуда», — заявил он.





Лебедев не считает целесообразным проводить заседания фракции лишь при участии нескольких руководителей. «В чем смысл этой акции? А где гарантия, что глава комитета не болеет? Или ему по должности не положено?» — сказал Игорь Лебедев.





По поводу готовности коммунистов проводить заседания фракции в усеченном формате Лебедев заявил: «Им вообще надо дома сидеть. [Мэр Москвы Сергей] Собянин сказал: старше 65 из дома не выходить. А у них все депутаты старше. Какая фракция может быть?»





«У нас пока это не обсуждается еще, но, может быть, появится», — рассказал депутат фракции «Справедливой России» Олег Шеин.





Ранее правительство России поручило перевести максимальное число сотрудников федеральных органов власти с 27 марта на дистанционный режим работы. При этом руководителям предписано создать условия для бесперебойного функционирования возглавляемых ими ведомств. В Минэкономразвития, Минпромторге и Минкомсвязи ранее отметили, что особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, сотрудникам с хроническими заболеваниями и работникам старше 55 лет.