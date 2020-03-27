Мэрия Москвы разрешила работу зоомагазинов и салонов связи в выходную неделю

В выходную неделю, с 28 марта по 5 апреля, в столице продолжат работу зоомагазины и салоны связи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на это решение повлияли многочисленные обращения россиян и бизнес-сообщества. Собянин также сообщил, что в список товаров первой необходимости добавлены зоотовары и сжиженный газ.





«В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций, — написал в своем блоге Собянин. — Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ».





Градоначальник ранее также перечислил, что входит в перечень непродовольственных товаров первой необходимости: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для рук; сухие и влажные салфетки; туалетное и хозяйственное мыло; зубные паста и щетки; туалетная бумага и гигиенические прокладки; стиральный порошок; свечи и спички; детские принадлежности (подгузники, пеленки, шампуни, крем от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки); автомобильный бензин и дизельное топливо.





В своем блоге Собянин уточнил, что помимо офиса «Мои документы» в Москве теперь по предварительной записи будут работать все остальные органы власти и госучреждения: «В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде».





Кроме того, как отметил градоначальник, дополнительной гарантией для россиян, находящихся в режиме самоизоляции, «станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи».





Представители бизнеса в своем письме в адрес кабмина и мэрии ранее попросили не закрывать зоомагазины во время карантина, так как они являются социально важными объектами. Сейчас в семьях россиян проживает около 18 миллиона собак и 37 миллионов кошек, сообщили авторы обращения. Они отметили, что число зоомагазинов по всей стране превышает 12 тысяч, и примерно треть из них располагаются в Москве.





«При невозможности приобрести привычный корм для животных владельцы будут вынуждены искать альтернативные варианты питания, которые могут не подойти домашним любимцам, — приводит ТАСС отрывок письма предпринимателей. — Резкая смена корма на другой или внезапный переход на «еду со стола» может быть опасен для здоровья и жизни животных».





Авторами обращения к властям выступили исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных (в нее входят «Рускан», «Нестле», «Марс», «Аллер Петфуд») Федор Борисов, исполнительный директор интернет-магазина Petshop.ru Алексей Пьянков, генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» Георгий Чкареули и другие. Они также пояснили, что закрытие зоомагазинов, в которых есть ветеринарные аптеки, обернется дефицитом лекарств, многие из которых востребованы в весенний период. Их дистанционная продажа ветеринарных препаратов на территории РФ запрещена, поясняется в документе.





Аналитик международной исследовательской организации Euromonitor International Лидия Шуктомова ранее рассказала, что кошки есть в домах 33% россиян: «Это 6 место в мире — больше всего кошек любят в Румынии, Новой Зеландии, Канаде, Венгрии». По словам эксперта, собак содержат в 26% российских семей — по данному показателю РФ опережают только Чили, Бразилия и Румыния. Шуктомова сообщила, что кошачий корм является лидером рынка зоотоваров в России — на его долю приходится 59% продаваемой в стране продукции для животных, на втором месте — корм для собак (28% рынка), на третьем (10%) — сопутствующие товары (наполнители, биодобавки, различные аксессуары).