В Минздраве предупредили, что коронавирус повышает риск смерти при родах

Заражение коронавирусной инфекцией повышает риск летального исхода у матери при родах и абортах, сообщили в Минздраве России. В ведомстве объяснили, что COVID-19 также может привести к гибели ребенка или послеродовым гнойно-септическим осложнениям.





«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений», — сообщается на сайте Минздрава.





В ведомстве отметили, что речь идет о следующих рисках: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения. В министерстве указали, что при невозможности устранить гипоксию с помощью аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) или альвеолярном отеке легких женщине необходимо проводить кесарево сечение.





Если срок беременности менее 20 недель, то кесарево можно не проводить. Если — около 20-23 недель, то оно необходимо ради спасения жизни матери, а если более 24 недель, то обязательно для сохранения жизни как женщины, так и плода.





«Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных акушерских показаний, а также в случае непредотвратимости или неизбежности летального исхода матери с целью попытки сохранения жизни плода», — сообщили в Минздраве.





Кроме того, указали в ведомстве, прогноз врачей для зараженной коронавирусной инфекцией матери должен учитывать ряд факторов. Например, в какой период беременности она была инфицирована COVID-19, насколько тяжело проходит беременность и болезнь, курит ли женщина, были ли осложнения во время противовирусной терапии, есть ли заболевания органов дыхательной системы, диабет, ВИЧ-инфекция и так далее.





Также Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса и дополнил перечень лекарств, помогающих от инфекции. В список вошли препараты «Умифеновир», «Ремдесивир» и «Фавипиравир», однако применять их можно лишь в случае крайней угрозы.





Ранее в числе лекарств, предназначенных для лечения коронавируса, назывались лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин и препараты интерферонов, говорится в рекомендациях.





По состоянию на 27 марта число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.