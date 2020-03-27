Мэр Нижневартовска уволил чиновника за отдых в Таиланде во время пандемии

Директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин отправлен в отставку за то, что улетел отдыхать с семьей в Таиланд во время пандемии коронавируса. Такое решение принял глава муниципалитета Василий Тихонов. Он отметил, что чиновник нарушил ограничительные рекомендации не покидать пределы страны.





Первой вопрос о привлечении Игошина к ответственности подняла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, заявившая о появлении в соцсетях информации, что «директор департамента образования Нижневартовска скрыл от граждан факт, что отдыхал в Таиланде».





«Это момент спорный, может скрыл, а может, нет. Я даю вам, Василий Владимирович [Тихонов], поручение: проверить, когда выехал наш коллега, когда вернулся, насколько выполнил сам он действующие требования по ограничению, — обратилась Комарова к мэру Нижневартовска. — И если подтвердится факт того, что человек выехал за границу на отдых, когда было рекомендовано не делать этого, и на вопросы об этом сказал неправду, принять самые жесткие меры в отношении чиновника».





В ответ Тихонов заявил, что проверка в отношении Игошина уже приведена и ему придется покинуть свой пост после окончания больничного: «Выяснилось, что у господина Игошина был организован отпуск. <...> Вылетел он в Таиланд из Нижневартовска 18 марта. То, что он обманул, установлено не было. В связи с тем, что он нарушил рекомендации, указания, мной было принято решение об увольнении его с должности, которое будет реализовано после его выхода с больничного».





Игошина среди пассажиров, возвращающихся в Нижневартовск из Таиланда спецрейсом, заметили журналисты телеканала «Мегаполис». По их утверждению, ранее чиновник в переписке с представителями прессы отрицал, что находился в Таиланде. Игошин позже сказал, что досрочно прервал отпуск, чтобы уйти на самоизоляцию, отмечалось в сюжете.





25 марта губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал замглавы регионального департамента здравоохранения Кристину Рябкову, улетевшую в отпуск в Египет в разгар пандемии коронавируса, уйти в отставку. Глава региона отметил, что чиновница должна была «подумать об этической составляющей данного вопроса»: «Кристина Александровна вместо отдыха за границей должна была прервать свой отпуск в интересах сохранения жизни и здоровья смолян и вместе со своими коллегами ежедневно, 24 часа в сутки, выполнять свой служебный долг на территории региона».





Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев одобрил инициативу Островского, поскольку, по его мнению, чиновница такого уровня не имела ни этического, ни морального права покидать рабочее место при непростой эпидемиологической ситуации в стране: «Это все равно что футболист во время матча подойдет к тренеру и скажет: «Слушай, я ухожу в отпуск, доигрывайте без меня». Такого игрока выгонят из команды на следующий день, если не в ту же минуту!»





Ранее внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края и профессора СтГМУ Ирину Санникову, которая скрыла свою поездку в Испанию и пренебрегла карантином, лишили должности в правительстве. Сейчас женщина находится в больнице в реанимации, учреждение охраняется Росгвардией во избежание побега пациентов. Заражение Санниковой коронавирусом подтвердилось.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до трех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек. В ХМАО зафиксированы четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие — жители Сургута, которых госпитализировали после путешествий за рубеж. Состояние пациентов удовлетворительное, угрозы жизни нет. Под наблюдением, в том числе в режиме самоизоляции, 884 человека.