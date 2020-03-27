Тысячи украинцев застряли в Польше на границе и пытаются вернуться домой

После объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским полного закрытия границ в связи с распространением коронавируса тысячи украинцев пытаются вернуться из Польши домой. 27 марта — последний день, когда граждане могут пересечь границу. Сообщается, что у большинства нет средств защиты. Видео пытающихся пройти КПП людей опубликовали украинские СМИ.
Украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале рассказал о ситуации на пункте пропуска Краковец: «Сегодня последний день, когда Украина запускает к себе своих граждан. С полуночи пускать никого не будут, все эти люди хотят попасть домой вовремя. Пункт пропуска Краковец прямо сейчас. Но о каких-либо мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть из этого видео. Маски имеют единицы, а соблюдение дистанции — сами видите».
26 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о полном перекрытии границ Украины: «До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки». Две недели назад глава страны призывал украинцев срочно вернуться домой.
«Но сейчас мы оказались перед тяжелым выбором — между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан, которые находятся внутри страны», — отметил Зеленский. Про тех, кто не сможет вернуться, позаботятся дипломатические ведомства и общины украинцев за рубежом.
О планах украинского правительства из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на две недели закрыть границу для иностранцев стало известно 13 марта. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов. В то же день на Украине зарегистрировали первый летальный случай от коронавируса — умерла жительница Житомирской области. Указ о закрытии границы в связи с ситуацией вокруг COVID-19 был подписан Зеленским 14 марта.
По состоянию на 27 марта на Украине зафиксировано 196 заболевших коронавирусом, пять человек умерли, один пациент выздоровел.