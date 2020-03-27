Тысячи украинцев застряли в Польше на границе и пытаются вернуться домой

26 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о полном перекрытии границ Украины: «До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки». Две недели назад глава страны призывал украинцев срочно вернуться домой.





«Но сейчас мы оказались перед тяжелым выбором — между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан, которые находятся внутри страны», — отметил Зеленский. Про тех, кто не сможет вернуться, позаботятся дипломатические ведомства и общины украинцев за рубежом.