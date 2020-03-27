Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что из-за распространения коронавирусной инфекции мировая экономика в 2020 году вошла в рецессию (спад производства) и призвала страны оказывать помощь наиболее уязвимым предприятиям. По ее словам, восстановление экономики может произойти в 2021 году, но лишь при условии, что пандемия COVID-19 будет остановлена в ближайшее время.





«Мировая экономика вступила в рецессию, что так же плохо или даже еще хуже, чем мировой финансовый кризис. Спад [производства] на 2020 год ожидается довольно глубоким», — заявила Георгиева.





«Восстановление [мировой экономики] мы прогнозируем не ранее 2021 года, но только в том случае, если вирус будет сдержан, а также будут решены проблемы с ликвидностью и платежеспособностью», — добавила она.





В МВФ отметили, что государства должны принять «агрессивные меры» в ответ на пандемию коронавирусной инфекции и усилить экономическую помощь «уязвимым домохозяйствам и предприятиям в целях ускорения и укрепления процесса восстановления в 2021 году». В фонде также указали, что Великобритания, Япония и Китай уже выразили согласие отнестись в текущей ситуации с пониманием к долговым обязательства бедных стран.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В мире по состоянию на 27 марта общее число заболевших достигло 532 692 человек, за сутки прирост составил 60 909. Погибших — 24 075 (2669), выздоровевших — 122 672 (7814). Первое место в мире по числу заболевших занимают США, где уже заразились 85 991 и скончались 1296 человек. В Великобритании выявлено 9529 инфицированных коронавирусом, летальных исходов — 463.