Власти Москвы призвали магазины обеспечить пенсионерам удобство посещения вместо «часов для пожилых»

Правительство Москвы не имеет отношения к инициативе введения приоритетных часов и дней для посещения магазинов пожилыми людьми на время карантина в столице. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он призвал администрацию магазинов вместо введения подобных мер создать безопасные условия посещения торговых залов, с учетом всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.





«Город полностью обеспечен продовольствием и товарами повседневного спроса. Поэтому хотел бы призвать ретейлеров не создавать дополнительных ограничений для покупателей, на которых и так лежит серьезная социальная ответственность», — сказал Алексей Немерюк.





Глава столичного департамента указал, что жители города имеют право посещать магазины в рабочее время без ограничений. По его словам, дополнительные ограничения, которые вводят магазины, могут увеличить скопление пожилых людей в одном месте, что нежелательно с точки зрения ситуации с COVID-19 в стране.





В то же время Немерюк призвал москвичей в условиях пандемии коронавирусной инфекции соблюдать рекомендации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), например, держаться на расстоянии около двух метров друг от друга.





Министр правительства Москва также призвал людей старше 65 лет (они входят в группу риска заражения COVID-19) вместо личного посещения магазинов по возможности пользоваться услугами соцслужб и волонтеров.





«Я прошу жителей, находящихся на самоизоляции, обратиться за помощью к волонтерам, а не подвергать риску себя и своих близких», — указал он.





Немерюк также напомнил, что в столице на период нерабочей недели временно приостанавливают свою работу фудкорты (ресторанные дворики).





«Напомню, что предприятия общепита — рестораны и кафе — работают только в режиме доставки и на вынос. Фудкорты функционируют в таком же режиме», — заявил он.





«Хотел бы призвать москвичей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Объявленная нерабочей неделя — это не каникулы, а необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности здоровья граждан», — сказал Немерюк.





Ранее торговая сеть «Пятерочка» ввела в столице для пенсионеров так называемые часы для пожилых (наиболее приоритетное время или дни для посещения магазинов людьми старше 65 лет). В частности, это понедельник и четверг, с момента открытия магазина и до 10:00.





Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, действующие с 28 марта по 5 апреля. Они ограничивают работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





При этом ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Градоначальник призвал верующих временно не посещать храмы, а также порекомендовал жителям других городов воздержаться от посещения Москвы, поскольку туристическая отрасль «поставлена на паузу».





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до четырех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.