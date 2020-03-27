Северная Македония вошла в состав НАТО

Северная Македония официально стала членом НАТО, 30 марта флаг страны будет поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Вступление Северной Македонии в НАТО стало возможным лишь после урегулирования спора с Грецией в 2018 году по поводу названия республики.





«27 марта 2020 года США как депозитарий [хранитель] договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО», — сообщил госсекретарь США.





Помпео отметил, что присоединение Северной Македонии к альянсу демонстрирует, что все страны при желании могут вступить в военно-политический блок.





В июне 2018 года Македония и Греция подписали соглашение, после того как Афины долгое время выступали против предыдущего названия страны — «Республика Македония», которое совпадало с названием греческой провинции. Греция опасалась, что Македония будет претендовать на эти территории.





Спор, который длился около 25 лет, был разрешен после того, как главы МИД Греции и Республики Македония Никос Кодзиас и Никола Димитров подписали соглашение об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». Официально страна была переименована 12 февраля 2019 года.