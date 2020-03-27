В Москве умер четвертый заразившийся коронавирусом пациент

В Москве скончался четвертый пациент, инфицированный коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, им оказалась женщина 56 лет, у которой отсутствовало одно легкое. Она была госпитализирована с пневмонией и скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.





«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — приводится сообщение оперштаба на сайте Мосгорздрава.





В штабе также напомнили, что всем, кому больше 65 лет и у кого есть хронические заболевания, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции и покидать дом только в случае крайней необходимости.





25 марта столичные власти подтвердили смерть двух человек от COVID-19 — это были пожилые люди, у которых развилась пневмония. 27 марта в оперштабе сообщили о смерти 70-летней пациентки с двухсторонней пневмонией, у которой ранее выявили инфекцию.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до четырех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.