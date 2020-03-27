Минпромторг предложил разрешить россиянам покупать машину за счет маткапитала

Минпромторг предложил разрешить россиянам тратить материнский капитал не только на образование детей и улучшение жилищных условий, но и на покупку автомобиля. Это решение поможет продать около 60 тысяч машин, считают в ведомстве. Срок реализации инициативы — 1 апреля 2020 года.





Как сообщает издание РБК со ссылкой на текст документа, это предложение Минпромторг разработал после заседания правительственной комиссии по улучшению устойчивости экономики, которое прошло 20 марта.





Ответственными за реализацию этой идеи, согласно замыслу Минпромторга, будут Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. В министерстве экономического развития подтвердили, что получили такой документ и отметили, что вопрос находится в проработке.





На текущий момент в России материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий (строительство дома, покупку квартиры, оплату ипотеки, договора долевого участия и так далее) или образование детей, адаптацию детей-инвалидов, а также инвестирование в пенсионные накопления матери.





В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2026 года и увеличить сумму выплат на 150 тысяч рублей. Их размер для семей с двумя детьми составит 616 тысяч рублей. Также материнский капитал в нынешнем объеме будут получать семьи при рождении первого ребенка — 466 тысяч рублей.