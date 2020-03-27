В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявила глава организации Вероника Скворцова. Она также сообщила, что агентство разработало опытные образцы аппараты, которые позволят обеспечивать искусственную вентиляцию легких от двух до четырех пациентов одновременно.





«На сегодняшний день... агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом. Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный», — заявила Скворцова в эфире Первого канала.





Она отметила, что агентство проводит сейчас доклинические исследования, а готовая к применению вакцина появится не раньше, чем через 11 месяцев.





«Мы планируем к июлю завершить все испытания и перейти в фазу регламентированных доклинических исследований. Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года — первом квартале следующего», — уточнила глава ФМБА.





Она также рассказала, что сотрудники агентства в течение нескольких дней создали опытные образцы аппаратов, которые позволят обеспечивать искусственную вентиляцию легких от двух до четырех пациентов одновременно.





Экс-глава Минздрава добавила, что эти опытные образцы, разработанные ФМБА, отличаются от иностранных аналогов тем, что в них находятся бактерицидные фильтры, которые на «99,9% защищают от бактерий и вирусов», когда пациенты одновременно подключены к аппарату ИВЛ.





«Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку, за апрель будет разработано 80 тысяч комплектов», — добавила Скворцова.





По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до четырех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек.