На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу. В Минздраве о ее путешествии в республику, где коронавирусной инфекцией заражен 581 человек, узнали от пограничников.





«Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности», — рассказал глава Минздрава Краснодарского края Филиппов.





Шевченко также работала главврачом противотуберкулезного диспансера Краснодарского края. В Минздраве отметили, что врач после поездки несколько раз сдавала тесты на COVID-19, они все оказались отрицательными.





Ранее внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края и профессора СтГМУ Ирину Санникову, которая скрыла свою поездку в Испанию и пренебрегла карантином, лишили должности в правительстве. Сейчас женщина находится в больнице в реанимации, учреждение охраняется Росгвардией во избежание побега пациентов. Заражение Санниковой коронавирусом подтвердилось.





27 марта мэр Нижневартовска Василий Тихонов уволил директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин за то, что тот улетел отдыхать с семьей в Таиланд во время пандемии коронавирусной инфекции. Тихонов отметил, что чиновник нарушил ограничительные рекомендации не покидать пределы страны.





﻿По состоянию на 27 марта, число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России выросло до четырех, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек. Общее количество заболевших COVID-19 в Доминиканской Республике на 27 марта составляет 581 человек, еще 20 скончались.