Создававшая общедоступный интернет компания OneWeb заявила о банкротстве

Британская компания OneWeb заявила о банкротстве. Фирма, целью которой было создание общедоступного подключения к интернету по всему миру при помощи спутников, не смогла договориться с партнерами об инвестициях, необходимых для дальнейшей работы. Причиной провала переговоров в компании назвали нестабильность рынков из-за распространения коронавирусной инфекции.





«Компания и некоторые из контролируемых ею филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк», — говорится в сообщении на сайте компании.





Глава фирмы Адриан Стекель отметил, что OneWeb пыталась заключить договор об инвестициях со сторонними партнерами. Причиной провала переговоров он назвал турбулентность на рынках, связанную с распространением COVID-19. Газета Financial Times ранее писала, что OneWeb намеревалась получить от японской компании SoftBank инвестиций на два миллиарда долларов.





«Сегодня очень сложный день для OneWeb. Мы надеемся, что в какой-то момент мы сможем найти путь вперед, который позволит нам закончить нашу миссию. Сейчас я вынужден объявить, что большинство наших сотрудников будут сокращены, а оставшиеся займутся поддержанием уже существующей сети», — заключил Стекель.





Компания OneWeb ставила своей задачей создание сети спутников вокруг Земли, которая позволит всем жителям планеты иметь доступ к интернету. Ранее предполагалось, что проект будет закончен к 2027 году. Первые шесть телекоммуникационных спутников в рамках OneWeb были запущены в феврале 2019 года с космодрома во Французской Гвиане. Еще 34 спутника были отправлены в космос 21 марта на ракета-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.