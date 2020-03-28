В России зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом вне Москвы

В России обнаружен еще один случай смерти пациента, больного коронавирусом нового типа. 57-летний мужчина скончался в больнице Оренбурга. По данным местных властей, умерший перед госпитализацией вернулся из поездки по Европе. Таким образом, в России число погибших после заражения COVID-19 достигло пяти человек.





«Умер первый пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке, — 57 летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким», — приводит «Интерфакс» слова представителя администрации региона.





В Минздраве региона отметили, что пациент скончался утром 28 марта. «Пациент имел хроническую патологию. Он вовремя был переведен из Бузулука в Оренбург, получал все необходимые препараты, вовремя был переведен на ИВЛ, постоянно получал консультации консилиума», — уточнила министр здравоохранения области Татьяна Савинова.





По данным властей региона, мужчина с 2 по 14 марта находился в путешествии по странам Европы — Франции, Испании, Турции. Он вернулся в Россию через аэропорт Самары, после чего добрался на машине до Бузулука. После обратился в больницу в связи с ухудшением самочувствия. По данным на утро 27 марта, мужчина находился в тяжелом состоянии.





Ранее стало известно о смерти четвертого пациента с коронавирусной инфекцией. Им оказалась женщина 56 лет, у которой отсутствовало одно легкое. Она была госпитализирована с пневмонией и скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. До этого скончались еще три человека, все в преклонном возрасте.





По данным российских властей на 27 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1036. Вирус обнаружили в 58 регионах. Выздоровели 45 человек. Во всем мире по информации на утро 28 марта заболели 565 392 человека, умерли 26 260, выздоровели — 114 449.