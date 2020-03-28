СМИ: Правительство может ограничить передвижение по России

Правительство РФ рассматривает возможность ввести ограничения на передвижение по России, отменив при этом авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением. Причиной возможных запретов называется борьба с распространением коронавируса нового типа.





Собеседник агентства не стал уточнять, какие именно ограничения обсуждаются, помимо приостановки авиа- и железнодорожных перевозок. Обсуждение этого вопроса также подтвердил источник РБК.





В пресс-службе кабмина не стали комментировать сообщения агентств. «Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения», — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря председателя правительства России Бориса Белякова.





По данным российских властей на 28 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1264 (+228 за день). Вирус обнаружили в 62 регионах. Из больных погибли четыре человека, выздоровели — 49. Во всем мире по информации ВОЗ заболели 565 392 человека, умерли 26 260, выздоровели — 114 449.





Российские власти с 27 марта прекратили авиасообщение с другими странами, чтобы предотвратить распространение коронавируса из-за рубежа. Исключением являются чартерные рейсы, на которых россиян эвакуируют из других государств.





С 28 марта в РФ начали действовать ограничения, которые призваны помочь в борьбе с эпидемией. В частности, закрываются кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, в некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт и запрещено посещать религиозные учреждения. Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.





Также для борьбы с распространением инфекции президент РФ Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Кроме того, глава государства ввел другие меры: социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы.