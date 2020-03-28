Россия и Сирия обвинили США в передаче грузов боевикам под видом гумпомощи

США используют ситуацию с коронавирусом, чтобы под видом гуманитарной помощи передавать боевикам припасы и другие грузы боевикам на территории Сирии, заявили в координационных штабах Дамаска и Москвы. По информации двух сторон, Соединенные Штаты направят в лагерь «Рукбан», находящийся под контролем Вашингтона, посылки для боевиков. В штабах призвали США и гуманитарные структуры ООН организовать возвращение беженцев в Сирию, поскольку Дамаск реализовал необходимые для их расселения и безопасности меры.





«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — приводит РИА Новости совместное заявление двух штабов.





Отмечается, что в лагере «Рукбан» находится более шесть тысяч боевиков и членов их семей. Также на территории лагеря остаются порядка 7,5 тысяч местных жителей, эвакуированных из-за угрозы со стороны действующих в регионе бандформирований. В заявлении подчеркивается, что проблемы «Рукбана» вызваны занятием этой территории войсками США.





«Россия и Сирия принимали и будут дальше принимать все необходимые меры для скорейшего освобождения и эвакуации беженцев «Рукбана» на подконтрольную правительству Сирии территорию, в свои дома», — отметили в штабах.





По словам представителей сирийских властей, правительство утвердило шестимесячный план по борьбе с коронавирусом и готово принять беженцев из «Рукбана» обратно на территорию Сирии. Увеличено число карантинных отделений, во всех регионах страны сформированы 19 рабочих групп для мониторинга случаев заражения. В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.





«Все обязательства в рамках реализации плана ООН по эвакуации оставшихся беженцев из «Рукбана» Россией и Сирией были выполнены полностью, и дальнейшие попытки оправдания своего бездействия со стороны США и гуманитарных структур ООН считаем необоснованными», — заключили в штабах.





Лагерь беженцев «Рукбан» расположен в отдаленном засушливом районе на границе Сирии и Иордании. Образовался в 2014 году, после того как правительство Аммана закрыло границу из соображений безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь стал центром внимания из-за близости к американскому гарнизону в сирийском городе Эт-Танф.