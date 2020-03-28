ФСБ ликвидировала две подпольные оружейные на Северном Кавказе

ФСБ раскрыла нелегальную группу оружейников на Северном Кавказе и прекратила деятельность в двух их мастерских. В незаконной деятельности уличили жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. По данным спецслужбы, злоумышленники переделывали гражданское оружие в боевое на продажу, а также сами изготавливали боеприпасы. Всего у них было изъято 16 единиц оружия и более 400 патронов к нему.





«ФСБ России во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





В спецслужбе уточнили, что изъяты были три пистолета-пулемета ППШ и «Кедр», девять пистолетов и револьверов ПМ, ТТ, CZ, «Наган», четыре охотничьих карабина и винтовки СКС, «Сайга», СВД, «Вепрь». Кроме того, у злоумышленников обнаружили основные части оружия — стволы, барабаны, ударно-спусковые механизмы — и более 400 патронов к вооружению.





Также ФСБ провела поиск и следственные действия в отношении покупателей оружия из нелегальных мастерских. «Прекращена деятельность двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — заключили в ведомстве.





Ранее ФСБ раскрыла и задержала более 30 членов хакерской группировки, действовавшей в 11 регионах России. По данным ведомства, злоумышленники продавали украденные данные кредитных и расчетных карт россиян. У задержанных изъято более миллиона долларов, три миллиона рублей, золотые слитки, серверы нелегальных интернет-магазинов и огнестрельное оружие. Руководители группировки уже были известны правоохранителям — их ранее уличали в хакерской деятельности, отметили в ведомстве.