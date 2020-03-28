ВОЗ признала Россию готовой к борьбе с коронавирусом

Россия добилась отсрочки пика распространения коронавируса при помощи своевременных мер и теперь готова к борьбе с болезнью, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По ее мнению, российская система здравоохранения готова обеспечить больным наилучший уход. При этом некоторые пациенты все же погибнут, поскольку даже при максимальной заботе малый процент инфицированных не переживают тяжелую форму COVID-19, отметила Вуйнович.





«Россия добилась достаточной отсрочки в распространении эпидемии, чтобы подготовиться и обеспечить потенциально заболевших самым хорошим уходом. Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти», — заявила Вуйнович в рамках форума «Следующие 20 лет».





Она подчеркнула, что согласно статистике, даже наилучший уход не позволяет спасти 100% заболевших. «И не ошибайтесь, это не только пожилые люди. Инфекция очень коварна», — добавила представитель ВОЗ.





Также Вуйнович согласилась с прогнозом российского Минздрава, по которому пик заболевания придется на апрель, а к маю распространение вируса пойдет на спад. «Согласна, но все зависит от поведения людей», — уточнила она. Представитель ВОЗ вновь отметила важность соблюдения карантина и самоизоляции.





Ранее Вуйнович заявила, что Россия оказалась «на шаг впереди» в предупреждении эпидемии коронавируса. По ее словам, принимаемый в стране комплекс мер «замечательный» и ВОЗ в РФ проведет «большой анализ», чтобы получить урок для борьбы с будущими эпидемиями. Вуйнович подчеркнула: у организации нет оснований утверждать, что российские власти занижают данные о заболевших или проводят недостаточно тестов на наличие коронавируса.





По данным российских властей на 28 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1264 (+228 за день). Вирус обнаружили в 62 регионах. Из больных погибли четыре человека, выздоровели — 49. Во всем мире, по информации ВОЗ, заболели 565 392 человека, умерли 26 260, выздоровели — 114 449.