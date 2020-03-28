ФМБА нашло препарат для лечения коронавируса

Научно-производственный центр «Фармзащита», входящий в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представил свой вариант лечения коронавируса. По мнению специалистов ФМБА, для этого можно использовать противомалярийный препарат мефлохин. В данный момент разрабатывается схема профилактики коронавируса при помощи этого лекарства, отметила глава агентства Вероника Скворцова.





«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — объяснила эффект препарата Скворцова.





Глава ФМБА отметила, что лекарство должно помочь больным коронавирусом всех степеней тяжести. Включение мефлохина в программу по лечению инфекции сейчас ведется, добавила Скворцова. По ее словам, исследования эффективности препарата проводились в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).





Ранее Минздрав опубликовал список лекарств, которые рекомендуются к назначению пациентам, больным коронавирусом: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. В ведомстве отметили, что эти препараты ранее применялись для лечения атипичной пневмонии.





По данным российских властей на 28 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1264 (+228 за день). Вирус обнаружили в 62 регионах. Из больных погибли пять человек, выздоровели — 49. Во всем мире, по информации ВОЗ, заболели 565 392 человека, умерли 26 260, выздоровели — 114 449.