В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончался больной коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, причина смерти на данный момент не определена. Пациент находился в больнице имени Боткина. Глава северной столицы подчеркнул, что заболевание у мужчины было обнаружено через 18 дней после его возвращения из-за границы, что подтверждает длинный инкубационный период инфекции, и призвал соблюдать карантин.





«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия. Он приехал первого числа, определили [наличие коронавируса] только после 19 дней, то есть сегодня вирус живет не только 14, но и может жить до 28 дней и только тогда может проявиться», — сообщил Беглов (цитата по ТАСС).





Глава Петербурга призвал жителей соблюдать самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран, и минимизировать контакты с другими людьми во избежание заражения или распространения инфекции. «Нужно соблюдать гигиену, мыть руки, исключить контакты. Чем меньше контактов, тем меньше вероятность заражения», — подчеркнул он.





Ранее 28 марта стало известно о смерти пациента с коронавирусом за пределами Москвы — в Оренбурге скончался 57-летний мужчина. По данным местных властей, умерший перед госпитализацией вернулся из поездки по Европе. Таким образом, всего в России скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», из них четверо — в Москве.





По данным российских властей на 28 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1264 (+228 за день). Вирус обнаружили в 62 регионах. Из больных погибли шесть человек, выздоровели — 49. Во всем мире, по информации ВОЗ, заболели 565 392 человека, умерли 26 260, выздоровели — 114 449.