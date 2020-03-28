Россия полностью закрывает границы с 30 марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 30 марта закрыть границу России. Запрет распространяется на автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Срок действия распоряжения в документе не указан. Исключение делается для нескольких категорий граждан, включая жителей Калининградской области, едущих транзитом в другие регионы России, дипломатов, и выезжающих на похороны родственников.





«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.





Ограничения не распространяются на некоторые категории граждан, в том числе: работников МИД РФ, курьеров дипломатической связи, граждан России, выезжающих на похороны родственника, а также на жителей Донецка, Луганска и Калининградской области, направляющихся в Россию.





Ранее российские власти прекратили авиасообщение с другими странами, чтобы предотвратить распространение коронавируса из-за рубежа. Исключение делается для чартерных рейсов, на которых россиян эвакуируют из других государств.





Также для борьбы с распространением инфекции президент РФ Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Кроме того, глава государства ввел другие меры: социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы.