В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

В Москве скончался пятый пациент, у которого обнаружили коронавирус. Днем 28 марта умерла 69-летняя женщина, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По данным ведомства, у больной при госпитализации зафиксировали двустороннюю пневмонию и сопровождающие заболевания — кардиосклероз, атеросклероз и пиелонефрит. Таким образом, число умерших с положительным диагнозом на коронавирус в России достигло семи человек.





«В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. <...> Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом», — говорится в публикации депздрава.





Отмечается, что врачи провели все возможные обследования и действия по лечению, однако спасти женщину не удалось. В департаменте призвали пожилых людей соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов.





«Обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала», — подчеркнули в ведомстве.





Ранее стало известно о смерти больного коронавирусом в Санкт-Петербурге. Глава Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что заболевание у мужчины было обнаружено через 18 дней после его возвращения из-за границы, что подтверждает длинный инкубационный период инфекции, и призвал соблюдать карантин. Таким образом, всего в России скончались семь человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», из них пятеро — в Москве.