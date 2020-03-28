NYT: Пентагон планирует нанести удар по Ираку

Пентагон планирует нанести удар по территории Ирака, чтобы уничтожить проиранские ополченческие группировки, которые причастны к атакам на американские военные базы, сообщает New York Times со ссылкой источники в ведомстве. Командующий ВС США в Ираке генерал-лейтенант Роберт Уайт предостерег вышестоящих офицеров от этого шага, заявив, что эскалация может привести к войне с Ираном и потребует огромных затрат ресурсов. Он призвал не нарушать договоренностей, по которым американские войска остаются на территории ближневосточного государства.





Уайт заявил, что такая кампания может привести к войне с Ираном, а также потребует отправить в Ирак тысячи американских военных. Кроме того, по его мнению, атака по проиранским силам отвлечет ВС США от их первичной цели в Ираке — подготовке местных войск к борьбе с «Исламским государством»*.





По данным газеты, идея ударить по проиранским ополченцам продвигается в том числе главой Госдепа Майком Помпео и советником по нацбезопасности Робертом О’Брайеном. По их мнению, агрессивные действия против марионеточных сил Тегерана в данный момент могут быть успешны из-за того, что внимание властей Ирана отвлечено на эпидемию коронавируса. Глава Пентагона Марк Эспер и генерал Марк Милли возражают против резкой эскалации конфликта, однако Эспер при этом разрешил продолжать планирование новой кампании против Ирана.





«Операции США в Ираке по приглашению иракских властей остаются сфокусированы на поддержке сил Ирака в борьбе против и уничтожении остатков ИГИЛ. Мы не комментируем гипотетические внутренние планы и размышления», — заявил газете представитель Пентагона Шон Робертсон.





Ранее, в марте, антитеррористическая коалиция во главе с США начала передислокацию своих сил в Ираке. Часть военных перебрасывается за пределы страны. Об этом сообщил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс. Он назвал это «историческим шагом». Причиной изменений стали атаки по американским базам, предположительно исходившие со стороны ополченцев, неподконтрольных Багдаду и поддерживаемых Ираном.





*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в России.