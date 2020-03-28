Дороги в Москве стали свободнее на 67%

Московские власти 28 марта зафиксировали значительное снижение количества пассажиров в общественном транспорте. Намного реже москвичи стали пользоваться также личным транспортом, такси и каршенингом. Это привело к тому, что дороги стали свободнее на 67% и более чем на четверть уменьшилось количество ДТП.





Отмечается уменьшение количества пассажиров в метро на 67%, в наземном транспорте на 55%, в пригородном железнодорожном сообщении на 37%, в такси на 42%. Москвичи стали меньше пользоваться каршерингом - на 36%, и личным авто - на 27% от общего количества. Количество пассажиров в автобусах из Подмосковья в столицу уменьшилось на 70%.





Отмечается, что из Москвы за ее пределы выехало за 27 и 28 марта около 1,1 миллиона машин. Дороги в столице стали сободнее на 67% в сравнении с 3 неделями ранее. Количество ДТП в Москве снизилось на 27%.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, действующие с 28 марта по 5 апреля. Они ограничивают работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





При этом ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и продажи товаров первой необходимости, а также курьерской доставки. Градоначальник призвал верующих временно не посещать храмы, а также порекомендовал жителям других городов воздержаться от посещения Москвы, поскольку туристическая отрасль «поставлена на паузу».





По состоянию на вечер 28 марта в России зафиксировано 1264 заболевших коронавирусом, 228 случаев зафиксировано за последние сутки. 49 человек выздоровело. Днем 28 марта умерла 69-летняя женщина, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По данным ведомства, у больной при госпитализации зафиксировали двустороннюю пневмонию и сопровождающие заболевания - кардиосклероз, атеросклероз и пиелонефрит. Таким образом, число умерших с положительным диагнозом на коронавирус в России достигло семи человек.