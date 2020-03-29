В США зафиксирован первый в мире случай смерти младенца с COVID-19

В США скончался младенец, зараженный коронавирусом нового типа, сообщили в департаменте здравоохранения штата Иллинойс. Медики отметили, что это первый зафиксированный случай смерти зараженного человека в таком возрасте в мире. Согласно собранной с начала эпидемии статистике, жертвами коронавируса или осложнений на его фоне становятся в подавляющем большинстве случаев люди старше 60 лет.





«Никогда раньше не было смерти младенца, связанной с COVID-19. Мы начали полное расследование причин смерти. Если вы раньше не уделяли эпидемии внимания, то это повод задуматься», — заявила глава департамента Нгози Эзике.





Врач подчеркнула, что смерти от коронавируса или связанных с ним причин подвержены в основном пожилые люди. Более 85% смертей после заражения зафиксированы у людей старше 60 лет. Инфицированные младше этого возраста обычно переносят заболевание легче и не страдают хроническими заболеваниями, которые также могут привести ослабленный организм к смерти.





По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США являются первой страной в мире по числу случаев заражения коронавирусом — в Соединенных Штатах зафиксировано 122 666 случаев заболевания, из них 2488 погибли. Во всем мире заболели более 663 тысяч человек, умерли — 31 120, выздоровели 140 тысяч.