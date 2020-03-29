В России сформирован президиум правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал президиум правительства России. В состав структуры вошел он сам, а также вице-премьеры и многие министры РФ. Согласно Конституции, президиум существует для «решения оперативных вопросов», а его заседания не являются регулярными и собираются по необходимости. Последний раз президиум образовывался в 2012 году Дмитрием Медведевым и действовал до 2018 года.





В состав структуры включены все вице-премьеры правительства: первый зампред Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.





Кроме того, в президиум вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, руководитель МЧС Евгений Зиничев, министр обороны Сергей Шойгу, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.





Последний раз президиум формировался в правительстве Дмитрия Медведева 2012-2018 года. Во втором правительстве бывшего премьер-министра президиума не было. Также механизмом президиума активно пользовался в свое нахождение на посту главы правительства Владимир Путин (1999-2000 и 2008-2012 годы). Другие премьеры (Михаил Касьянов, Михаил Фрадков и Виктор Зубков) такой структуры не формировали.





Ранее аналитики агентства Bloomberg, рассматривая первые месяцы деятельности Мишустина на посту премьер-министра, заявили, что новый глава правительства не теряет времени даром — он нарушает устоявшийся порядок работы правительства, переделывая его под себя. В частности отмечалось, что Мишустин рано начинает работу и проводит рабочие встречи в любой день недели, включая выходные.