Путин отдал ряд поручений по поддержке общества и экономики в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал правительству страны ряд поручений, связанных с поддержкой общества и экономики в период эпидемии коронавируса. В частности, глава государства поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ, направить ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные выплаты в ближайшее время и подготовить изменения по кредитным каникулам для граждан и по отсрочке уплаты налогов для бизнеса.





«Определить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших, в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции, организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», — говорится в поручении президента правительству.





С 1 апреля правительство должно будет регулярно докладывать главе государства об экономической ситуации в стране. Кроме того, к 15 апреля ЦБ и кабмину необходимо будет разработать план действий по поддержке кредитования реального сектора экономики.





Также глава государства поручил принять следующие меры: с 1 апреля начать выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно семьям, имеющим право на материнский капитал; установить максимальный размер выплаты по безработице на уровне не ниже МРОТ (12 130 рублей); выплатить ветеранам Великой Отечественной войны средства, которые они должны получить в связи с 75-летием Победы.





Помимо этого, кабмину поручено подготовить поправки о кредитных каникулах для граждан — теперь отсрочку по кредиту на срок до шести месяцев можно будет получить, если среднемесячный доход по сравнению с прошлым годом упал на 30% или больше. Для малого и среднего бизнеса предусмотрена шестимесячная отсрочка уплаты налогов.





Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 30 марта закрыть границу России. Запрет распространяется на автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Срок действия распоряжения в документе не указан. Исключение делается для нескольких категорий граждан, включая жителей Калининградской области, едущих в другие регионы России, дипломатов и выезжающих на похороны родственников.





Также для борьбы с распространением коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Кроме того, глава государства ввел другие меры: социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы.