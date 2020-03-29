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Патриарх Кирилл заявил, что посещение храма необязательно для спасения души
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Патриарх Кирилл заявил, что посещение храма необязательно для спасения души

Глава РПЦ призвал верующих молиться дома

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) молиться дома и не посещать храмы до окончания ограничений, наложенных властями РФ. Он отметил, что даст особое благословение на посещения храмов, когда ситуация разрешится. Глава РПЦ подчеркнул, что спасения души можно достигнуть и без посещения храма, и заявил, что других священнослужителей, зовущих в храмы на молитву, слушать не нужно.


«Всякие другие проповеди, в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей», — заявил предстоятель РПЦ.


Патриарх подчеркнул, что церковь поддерживает ограничительные меры, введенные российскими властями. «Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов», — заключил он.


Мария Египетская — христианская святая, считающаяся покровительницей кающихся женщин. Согласно ее жизнеописанию, она провела 47 лет в пустыне, постясь и каясь в грехах.


Ранее в РПЦ заявили, что готовы организовывать видео- и аудиотрансляции богослужений. Отмечается, что несмотря на призыв властей Москвы не посещать храмы, духовенство будет продолжать проводить службы и выполнять свои обязанности в полном объеме. Трансляции мероприятий должны показывать по телеканалам «Спас», «Союз» и в социальных сетях.


Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Власти призвали граждан России оставаться в течение этой недели дома и не покидать жилища без необходимости. Кроме того, глава государства ввел другие меры: социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически, пособие по безработице приравняют к МРОТ, малому и среднему бизнесу предоставят налоговые льготы.


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