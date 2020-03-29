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Китайские медики определили идеальные условия распространения коронавируса
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Китайские медики определили идеальные условия распространения коронавируса

Инфекция не может переносить высокие температуры

Специалисты из Университета Гонконга выявили основные параметры коронавируса, включая идеальную температуру, скорость дезинфекции на различных поверхностях и уязвимости инфекции. По их данным, вирус процветает в температуре около 4 градусов Цельсия и может существовать так несколько недель, но очень быстро уничтожается при нагреве — температура в 70 градусов полностью дезинфицирует поверхность за пять минут.


«В целом, вирус SARS-CoV-2 обладает высокой выживаемостью и стабильностью в предпочитаемых им условиях, но уязвим ко всем стандартным методам дезинфекции», — говорится в исследовании ученых.


По данным специалистов, вирус выживает при температуре в 4 градуса более 14 дней, при температуре в 22 градуса истребляется к концу второй недели, температура в 37 градусов уничтожает бациллы за 2 дня. Меньше получаса при температуре в 56 градусов и 5 минут при 70 градусах также полностью очищают объекты от вируса.


При этом было установлено, что на бумаге вирус может оставаться около трех часов, на одежде и обработанном дереве — до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике выдерживает более недели.  Все стандартные дезинфектанты, включая мыло для рук, показали хорошую эффективность против вируса.


Ранее научно-производственный центр «Фармзащита», входящий в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представил свой вариант лечения коронавируса. По мнению специалистов ФМБА, для этого можно использовать противомалярийный препарат мефлохин. В данный момент разрабатывается схема профилактики коронавируса при помощи этого лекарства, отметила глава агентства Вероника Скворцова.


По данным российских властей на 29 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Из больных погибли восемь человек, выздоровели — 59.


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