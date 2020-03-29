Умер бывший глава Мосизбиркома Валентин Горбунов

«Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким», — написал Собянин в Twitter.





Валентин Горбунов руководил столичным избирательным комитетом с 1995 года. Он ушел в отставку меньше двух недель назад, 17 марта 2020 года. На этом посту его заменил Юрий Ермолов, чью кандидатуру одобрил в том числе и сам Горбунов.





За долгое время, которое Горбунов находился на посту руководителя МГИКа, его отставки неоднократно требовали представители КПРФ и несистемной оппозиции. В 2020 году коммунисты снова потребовали отставки Горбунова, выразив сомнение в способности главы МГИК и его команды провести на должном уровне всенародное голосование по поправкам к Конституции.





Летом 2019 года Горбунов заявлял журналистам, что на свой пост он рекомендован Центризбиркомом и ему доверяют. «Считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт, растить молодежь, готовить смену... Мы все готовим смену», — сказал тогда глава Мосгоризбиркома.