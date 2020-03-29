Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора (РКН) — им стал Андрей Липов, который ранее возглавлял управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий. Предыдущий руководитель РКН Александр Жаров ушел в отставку 24 марта.





«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.





Андрей Липов с 2012 года работал в администрации президента. До этого с 2008-го по 2012-й он был сотрудником Минкомсвязи, где занимал должность директора департамента госполитики в области создания и развития электронного правительства.





На своем посту Липов занимался подготовкой для президента материалов по разработке и реализации основных направлений госполитики в области применения ИТ в государственном и муниципальном управлении, изучения и применения технологий электронной демократии, а также участием в подготовке законопроектов, вносимых президентом в Госдуму и прочее.





Ранее пост главы РКН с 2012-го по 2020 год занимал Александр Жаров. Он ушел в отставку 24 марта 2020 года. В тот же день стало известно, что он возглавил холдинг «Газпром-медиа», который владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ 3, радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM», кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней».