Власти Москвы закрыли парки и по громкоговорителям призвали жителей столицы сидеть дома

29 марта многие москвичи также получили СМС от портала Госуслуг столицы. «C 28 марта по 5 апреля просим Вас оставаться дома и исключить любые внешние контакты. Без крайней необходимости лучше не посещать многолюдные места. Пока Вы находитесь дома, можете воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами от ведущих интернет-компаний через сайт Gosuslugi.ru», — говорится в сообщении. Другие жители Москвы получили письма с аналогичными призывами от других органов власти, в том числе ФНС.





Ранее градоначальник Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать дистанцию в два метра для избежания заражения коронавирусом. «Мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», — пояснил он. Мэр рекомендовал не покидать дом без серьезной надобности.





26 марта Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, действующие с 28 марта по 5 апреля. Они ограничивают работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.