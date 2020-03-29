В Псковской области зафиксировали смерть пациента с коронавирусом

В Пскове умер пациент с диагнозом «коронавирус», сообщили в городской больнице. По словам главврача медучреждения Алексея Васильева, у мужчины были обнаружены тяжелые патологии, связанные с болезнью. Также известно, что умерший не выезжал за границу и заразился от другого больного.





«Остальные пациенты у нас в удовлетворительной и средней степени. У умершего тяжелые сопутствующие патологии в легких», — приводит слова Васильева «Псковское агентство информации».





Главврач отметил, что больной поступил в удовлетворительном состоянии, потом ему стало хуже и терапия не помогла. В первые дни температура пациента достигала 39 градусов, но одышки и других симптомов не было, добавил Васильев. По данным местного штаба по борьбе с COVID-19, больной не выезжал за границу РФ и заразился от другого инфицированного россиянина.





Ранее специалисты из Университета Гонконга опубликовали исследование, в котором установили основные параметры коронавируса, включая идеальную температуру, скорость дезинфекции на различных поверхностях и уязвимости инфекции. По их данным, вирус процветает в температуре около 4 °C и может существовать так несколько недель, но очень быстро уничтожается при нагреве — температура в 70 градусов полностью дезинфицирует поверхность за пять минут.





По данным российских властей на 29 марта, количество случаев заражения в стране увеличилось до 1534 (+270 за день). Вирус обнаружили в 65 регионах. Из больных погибли девять человек, выздоровели — 59.