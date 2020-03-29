Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев умер в возрасте 96 лет 29 марта. Об этом сообщила его жена Валентина. По ее словам, литератор скончался дома. Писатель был известен за произведения, основанные на его опыте в Великой Отечественной войне и послевоенной жизни, такие как повесть «Батальоны просят огня» и романы «Тишина», «Двое» и «Горячий снег». На основе работ Бондарева снято множество фильмов.





«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — приводит ТАСС слова Валентины Бондаревой.





Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В годы Великой Отечественной войны он на добровольных началах занимался строительством укреплений под Смоленском, а когда стал совершеннолетним в 1942 году, был призван на военную службу. Бондарев командовал минометным расчетом, принимал участие в освобождении Киева и в составе советских войск дошел до Чехословакии, заслужив медаль «За отвагу».





После войны Бондарев поступил в Литературный институт имени А.М. Горького. В 1957 году вышла его повесть «Батальоны просят огня», посвященная форсированию Днепра в 1943 году, в 1962-м — роман «Тишина», а в 1964 — роман «Двое». В 1970 году был опубликован роман «Горячий снег», рассказывающий о Сталинградской битве.





Также литератор в 1994 году публично отказался принять орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от бывшего тогда президентом РФ Бориса Ельцина. Свою позицию он выразил в телеграмме на имя главы государства, в которой указал: «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны». Позднее писатель заявлял, что не теряет веры в Россию и ее светлое будущее.