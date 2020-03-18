Журналистам показали золотой запас гречки

Утром решил купить антисептик для рук. «Макароны с тушенкой еще на прошлой неделе затарил, а вот о гигиене не позаботился. Да и вообще, чистые руки — штука полезная во все времена», — рассуждал я по дороге в ближайшую к дому аптеку.





Сидящий за прилавком фармацевт с порога грустно сообщил мне:

«Антисептик еще позавчера закончился. И масок тоже нет».

«Совсем?» — по-идиотски уточнил я.

«Ни одной».





Следующая аптека — по дороге на работу. Там — все то же: ни антисептика, ни масок. Размышляя о грядущем апокалипсисе и нелегкой судьбе общества потребления, которое само себя пожирает, я отправился в Подольск — смотреть на один из распределительных центров X5 Retail Group. Это огромный продуктовый склад, снабжающий несколько всем известных сетей супермаркетов. Журналистам решили показать: еды много, туалетной бумаги еще больше. Дескать, не ссыте — с голодухи не помрем, чай, на дворе не 41-й год.





Воображение рисовало бескрайние залы, под потолок забитые всякими дефицитными продуктами. В первую очередь гречкой. И на этот раз интуиция меня не подвела. Все именно так и оказалось.





При въезде на территорию охранник направляет на твой лоб бесконтактный термометр, который не слишком точно определяет температуру (моя оказалась 35,7). Затем надеваю оранжевую жилетку и защитную кепку, короткий инструктаж («под колеса погрузчиков не лезьте, могут и задавить»), и вот они — «закрома Родины».