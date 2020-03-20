Как я пытался сдать тест на коронавирус

Из Литвы я вернулся пятого марта. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, по которому все, кто прибыл из «коронавирусной» страны, должны сообщать об этом, а затем самоизолироваться. Еще через несколько дней в «немилость» попала Литва. Появились новости об уголовных делах против нарушителей режима карантина.
Я решил, что карантин — верное решение. К тому же езда в московском метро казалась достаточно опасной — где, если не там, легче всего подцепить заразу в условиях пандемии?
Сначала мне в голову не приходило делать анализы. Потом — попал в метель и на следующий день приболел: насморк, горло болит. Самоизоляция, думаю, все расставит по местам. Полежу дома, чаю попью с лимоном — и вся недолга. И тут мне написала моя соседка по квартире, которая опасается приезжать в Москву с родины:
— Ты сдай анализ обязательно, ты же из Европы прилетел меньше двух недель назад.
— А ты из тех людей, которые боятся коронавируса? — процитировал я ее вопрос месячной давности.
— Я из тех, кто боится своего слабого иммунитета.
Ну что ж, мне и самому любопытно посмотреть и на медиков, которые непременно придут в химзащите, и на результаты моих анализов. Повод провериться — уважительный: вернулся из Литвы, болею. По идее, должно получиться.
Загуглил «как провериться на коронавирус», «горячая линия» и что-то еще такое. Нашел много невнятных статей и сайтов, много разных рекомендаций по тому, что делать. Но про то, как провериться — ничего конкретного. Наткнулся на номер горячей линии московского департамента здравоохранения, позвонил. Через 10 секунд ответил оператор Павел. На мой вопрос об анализах сразу же рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор.
— Скажите, как вы себя сейчас чувствуете?
— В горле першит, насморк, кашель… Средненько. До этого было хуже.
— При первых признаках заболевания: температура, кашель, затрудненное дыхание — звонить в службу скорой помощи — 103 или 112. Или вызвать себе врача на дом.
— А разве затрудненное дыхание — не признак тяжелой формы болезни?
— Этот ответ не входит в нашу компетенцию. Скажите еще раз, когда вы пересекли границу?
— Пятого числа.
Пятнадцать секунд оператор молчит, но слышно, как что-то шепчет. Похоже, считает шепотом. Во всей этой истории меня больше всего удивило то, что все, кто пытался посчитать, когда закончится моя самоизоляция, — делали это вслух и на пальцах. И при этом иногда ошибались.
— Тогда до девятнадцатого марта у вас режим самоизоляции.
— Да, только все это время я не изолировался.
— Тогда вы нарушаете законодательство Российской Федерации.
— Закон появился позже, чем я прилетел, а он не имеет обратной силы.
— (пауза) …Но на сегодняшний день вы обязаны соблюдать режим са-мо-и-зо-ля-ци-и.
Продукты я закупил заранее, понимая, что потом может и не быть такой возможности. Так что к самоизоляции я готов. Звоню в Роспотребнадзор — тишина. Никто не отвечает на телефон, указанный на сайте организации. Хлопаю себя по лбу, нахожу телефон московского Роспотребнадзора, звоню — тот же результат. Время — без пятнадцати пять. Думаю про себя: «Чиновники как всегда».
Открыл сайт «коронавирусунет.рф». На главной странице продают полисы страхования. Там также нарисована женщина, задумчиво смотрящая на треугольный дорожный знак. На нем нарисован красный вопросительный знак в красной рамке. Действительно, есть повод задуматься над таким дорожным знаком. Телефон, начинающийся на 8-800- указан. Но я не рискнул по нему звонить: он был расположен напротив рекламной надписи «Страхование по всей России».
Нахожу «настоящий» сайт «стопкоронавирус.рф». Он похож на тот, что я искал по памяти, задумчивая женщина с вопросительным дорожным знаком осталась на месте. Но на месте рекламного баннера о продаже страхования — гордое «Коронавирус COVID-19» и есть номер «единой горячей линии». Тоже на 8-800-. Должно сработать.
«Здравствуйте, — говорит робот. — Вы позвонили на горячую линию поддержки населения Российской Федерации по коронавирусу. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора». Несколько секунд играет гитара.
— Добрый день, меня зовут Анна. Слушаю вас.
— ...(Рассказываю о загранице и симптомах).
— Скажите, пожалуйста, в каком городе находитесь?
— В Москве.
— Оставайтесь на линии, уточняю информацию.
(Слушаю быстрый ритмичный синтезатор две с половиной минуты.)
— Спасибо за ожидание. Уточнила информацию. Вам необходимо будет провести в самоизоляции четырнадцать дней. Из дома не выходить. И вызвать врача на дом. И предупредите врача тоже, что вы прибыли из Латвии, так как данная страна входит в список стран, где распространяется коронавирус.
— Да, но я прибыл 5-го, а тогда там еще не было ни одного случая. Поэтому решил уточнить у вас. Спасибо.
Звоню в скорую — 103. Спрашивают, какая температура. Я не знаю, но не чувствую, чтобы была высокая. Предлагают «оформить карточку» и соединить с врачом для консультации. Записывают мои ФИО, дату рождения, контакты и адрес — даже этаж и подъезд. Затем переключают на врача, обещая перезвонить, если связь оборвется. Слушаю две с лишним минуты гудков, прерываемых мужским голосом: «Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите. Мы обязательно вам ответим». Наконец берет трубку врач. У нее уже есть мои данные, обращается по имени-отчеству. Переспрашивает данные о моей поездке и симптомы. Спрашивает, звонил ли я в поликлинику по месту жительства. Нет, не звонил.
— Значит так: при таких явлениях легкого недомогания и невысокой температуре вызываем врача из поликлиники. Который приходит, выписывает вам больничный, назначает лечение и берет мазки из носоглотки. Если температура высокая и явления интоксикации выраженные: резкая слабость, головная боль, температура тридцать восемь и выше, вызываем скорую для госпитализации. Поэтому вам по телефону нужно вызвать врача из поликлиники. Даю вам номер колл-центра. Записывайте... (диктует номер). Попробуйте сейчас позвонить, если сегодня не успеют — звоните завтра с 8 утра.
— Вы имеете в виду, что может быть поздно, потому что у них закончился рабочий день?
— Они могут сказать, что уже поздно, но в принципе должны принять. Вызовов у них очень много. У нас сейчас всех — даже с субфебрильной температурой — на работу не пускают, всем меряют температуру, они идут домой. Должны вызывать из поликлиники доктора для выписки больничных листов и на карантине находиться.
— Из дома мне выходить не желательно, как я понял?
— Не желательно, да.
Звоню на вышеуказанный номер. Там автоответчик сообщает, что я звоню в службу записи к врачу. Это же подтверждает взявшая трубку женщина. Она объясняет, что врача по этому номеру не вызвать на дом.
— Мне дали в скорой этот номер, и сказали, чтобы я звонил вам.
— Мы не вызываем врачей на дом.
— И что мне делать?
— Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение.
— Мне нельзя из дома выходить.
— Назовите, в какое медицинское учреждение ранее вы обращались? Ближайшая поликлиника?
— Понятия не имею, какая у меня ближайшая поликлиника. Я недавно переехал.
(называю адрес, ожидаю, мне дают номер справочной ближайшей поликлиники).
— Спасибо большое, всего доброго!
— Спасибо за звонок, всего доброго.
Звоню в поликлинику по месту проживания (и вам советую). Мне говорят, что мое место в очереди — двенадцатое. Слушаю семнадцать минут в ужасном качестве Un Homme Et Une Femme Поля Мориа. Наконец моя ближайшая поликлиника отвечает.
— Я боюсь, что вам сегодня не удастся вызвать врача на дом. Там линия перегружена и звонки постоянные. Вы просто не попадаете туда. У вас как самочувствие, чтобы вы могли дойти до дежурного доктора?
— Я недавно вернулся из-за границы…
— А! Это уже интересно, у вас должна быть самоизоляция. Звонили на горячую линию? Откуда вы вернулись?
— Из Литвы.
— А, сейчас посмотрю…
— Можете не смотреть, Литва есть. Уже смотрели.
— Да, Литва двадцать шестая в списке. Ну и что? У нас только… вы должны позвонить на горячую линию, вам должны привезти больничный. Курьером. Записывайте… (диктует номер телефона).
— Это хорошо. Но я туда уже звонил, кажется. Подождите, не вешайте трубку, я сейчас проверю…
Через несколько секунд женщина кладет трубку. Я не рискую тратить еще 20 минут на дозвон в поликлинику и снова звоню на горячую линию.
— Оператор горячей линии департамента здравоохранения Наталья. Добрый день. Какой у вас вопрос?
— Здравствуйте, Наталья. Как мне провериться на коронавирус? Я обзвонил примерно все, что можно. Вам второй раз звоню.
— Вы звонили в Роспотребнадзор?
— Да, конечно.
— И что вам там сказали?
— Отправили меня к кому-то, кто отправил меня в поликлинику, которая отправила меня к вам (путаюсь в показаниях, на самом деле они не взяли трубку. Но моя версия Наталью не удивляет).
— Если хотите, мы можем вас зарегистрировать. Тогда вы можете позвонить в скорую, и поскольку у вас режим самоизоляции и симптомы…
— Я звонил в скорую.
— Что вам сказали?
— Звонить в поликлинику. А в поликлинике сказали звонить вам.
— Тогда оставайтесь на линии, я уточню.
Звучит фортепьянная музыка из концерта №1 Моцарта. Это успокаивает.
— Алло. Уточните, пожалуйста, какая поликлиника вам отказала?
Я сдаю с потрохами поликлинику.
— Одну минуту, я сейчас уточню…
Еще минута Моцарта, затем снова подробно записывают все данные.
— То есть они отказались вас принять?
— Не совсем, они сказали, что у них все перегружено, и сказали звонить вам.
— Мы вас должны зарегистрировать. А какого числа вы прилетели?
— 5-го. Я знаю, что мне осталось два дня.
— Да. Значит, давайте я вас сейчас зарегистрирую. Я по поводу вас сообщила. В ближайшее время с вами свяжутся. Значит, у вас и дата пересечения границы, и дата прилета была 5-го числа?
— Да.
— Прямым рейсом прибыли?
— Да.
— Номер рейса, наверное, не помните? Авиакомпания?
— «Аэрофлот». (Сообщаю адрес регистрации и проживания, в который раз называю дату рождения, номер телефона и ФИО, нахожу номер рейса.)
— Один проживаете?
— С соседями.
— Им тогда тоже необходимо будет в режиме самоизоляции находиться.
— Хорошо бы, но они уже уехали.
— Но сейчас вы находитесь один?.. Ладно… Заявку мы вашу зарегистрировали, что к вам поликлиника не выехала. Будут принимать меры. Должны связаться с вами.
— Хорошо.
— Все тогда. Но вообще вы можете… Я не знаю, вообще нужно звонить в скорую. Обычно у нас какие действия? Человек если у нас зарегистрировался, он звонит в скорую, и скорая должна к нему выехать. Тем более, если у вас и температура есть, и все...
— Ну тогда я позвоню второй раз, может они со второго раза приедут.
— Попробуйте позвонить, скажите, что вы зарегистрировались у нас, что вы не можете сами пойти ни в какую поликлинику, что вы плохо себя чувствуете, что вам делать?
— Угу, хорошо.
— Все тогда. Всего доброго!
Звоню в скорую — 103. Через полминуты берет трубку девушка.
— Диспетчерский центр скорой неотложной помощи города Москвы. Что случилось?
— Здравствуйте, я второй раз вам звоню, первый раз меня куда-то послали…
(Пересказываю про Литву и признаки ОРВИ.)
— Температура, слабость, головная боль, горло? Что беспокоит?
— В горле першит. Вчера болело. Вообще в первый день было тяжело, вчера.
— Температура какая сейчас у вас?
— Тридцать шесть и восемь.
— (называет все мои данные) Правильно?
— Да, все правильно.
— Переключаю на старшего врача, моя фамилия Овчинникова, не кладите трубку.
Снова гудки и мужской голос «Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите. Мы обязательно вам ответим».
Спустя две минуты женщина-врач берет трубку. Я рассказываю ей все, что ее интересовало. В том числе, что я зарегистрировался на горячей линии департамента здравоохранения.
— Завтра из поликлиники вызывайте врача. К вам должна будет приехать терапевт. Она вас осмотрит и сама должна будет принимать решение по поводу взятия анализов на коронавирус. А вы принимайте противовирусные препараты и антисептик, раз боль в горле появилась…
— Так, хорошо, записываю… — тут я вспоминаю, что дозваниваться в поликлинику нужно по двадцать минут, а за это время у них, наверное, закончится рабочий день. И решаю уточнить: — А ко мне придет терапевт завтра? Алло?.. Алло?
Звонок оборвался. К счастью, мне перезванивает та же врач.
— Противовирусные — я вам сказала, антисептики и завтра вызывать терапевта…
— Так, ну, противовирусные я не могу купить, поскольку не могу выходить из дома, а принести некому. А терапевт, вы говорите, завтра придет?
— Я же сказала, что вам нужно самостоятельно вызывать. Скорая не вызывает вам поликлинику.
— Да е-мое! — не выдерживаю я. — Что ж я куда ни позвоню — меня все куда-то отправляют! Я только что звонил в поликлинику — меня отправили на горячую линию! Горячая линия мне сказала, что я должен вызывать вас!
— Угу… Я вам дала рекомендацию по приему противовирусных препаратов, а далее вы должны будете обращаться в поликлинику. До свидания.
— Не реагирует поликлиника на меня.
— Ну скажите им все, что мне проговорили сейчас.
— Я говорил это все.
— Я говорю вам, что со своей стороны я вам сказала все, что нужно было. До свидания.
— Вы не хотите приехать?
— Скорая не нужна вам сейчас. В данный момент. До свидания.
— «Горячая линия» считает иначе. До свидания.
Не успел я положить трубку и обреченно вздохнуть в ожидании утра, как снова засветился экран телефона. Та же самая врач сразу спросила:
— Температура у вас нормальная сейчас? Тридцать шесть и шесть?
— Тридцать шесть и восемь у меня сейчас…
— Ожидайте бригаду.
Домофон запищал через несколько минут. При входе в квартиру две женщины в униформе скорой синхронно надели маски. Они расположились на кухне и минут сорок заполняли кипу бумаг. Между делом одна из них взяла у меня из горла и носа мазки специальным длинным тонким тампоном, который достала, распечатав герметичный пакет. Еще они расспросили все, что я уже рассказывал всем по телефону, — личные данные, как вернулся в Москву и откуда. Проверили температуру, послушали легкие. Мы с ними с двух телефонов пытались дозвониться в поликлинику. Поликлиника не отвечала минут пятнадцать — за это время женщины ушли.
Я даже забыл спросить у них, когда мне сообщат результаты анализов. Позвонил на горячую линию и услышал:
— Результаты на коронавирус делаются три дня. Если результаты положительные — вам никто не позвонит. Если отрицательные — за вами приедут.
— Угу… Подождите. Наоборот, в смысле? Если положительный на коронавирус — то за мной приедут?
— Да, имеется в виду… Если результат положительный… что вы здоровы… — набирает воздуха. — Если вы здоровы и у вас все хорошо — то вам никто не сообщит. А если все плохо — то за вами приедут… Три дня ждите — и все тогда. Там будет все известно.