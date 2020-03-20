Как я пытался сдать тест на коронавирус

Звонок 5





Звоню на вышеуказанный номер. Там автоответчик сообщает, что я звоню в службу записи к врачу. Это же подтверждает взявшая трубку женщина. Она объясняет, что врача по этому номеру не вызвать на дом.





— Мне дали в скорой этот номер, и сказали, чтобы я звонил вам.





— Мы не вызываем врачей на дом.





— И что мне делать?





— Обратитесь в ближайшее медицинское учреждение.





— Мне нельзя из дома выходить.





— Назовите, в какое медицинское учреждение ранее вы обращались? Ближайшая поликлиника?





— Понятия не имею, какая у меня ближайшая поликлиника. Я недавно переехал.

(называю адрес, ожидаю, мне дают номер справочной ближайшей поликлиники).





— Спасибо большое, всего доброго!





— Спасибо за звонок, всего доброго.





Звонок 6





Звоню в поликлинику по месту проживания (и вам советую). Мне говорят, что мое место в очереди — двенадцатое. Слушаю семнадцать минут в ужасном качестве Un Homme Et Une Femme Поля Мориа. Наконец моя ближайшая поликлиника отвечает.





— Я боюсь, что вам сегодня не удастся вызвать врача на дом. Там линия перегружена и звонки постоянные. Вы просто не попадаете туда. У вас как самочувствие, чтобы вы могли дойти до дежурного доктора?





— Я недавно вернулся из-за границы…





— А! Это уже интересно, у вас должна быть самоизоляция. Звонили на горячую линию? Откуда вы вернулись?





— Из Литвы.





— А, сейчас посмотрю…





— Можете не смотреть, Литва есть. Уже смотрели.





— Да, Литва двадцать шестая в списке. Ну и что? У нас только… вы должны позвонить на горячую линию, вам должны привезти больничный. Курьером. Записывайте… (диктует номер телефона).





— Это хорошо. Но я туда уже звонил, кажется. Подождите, не вешайте трубку, я сейчас проверю…





Звонок 7





Через несколько секунд женщина кладет трубку. Я не рискую тратить еще 20 минут на дозвон в поликлинику и снова звоню на горячую линию.





— Оператор горячей линии департамента здравоохранения Наталья. Добрый день. Какой у вас вопрос?





— Здравствуйте, Наталья. Как мне провериться на коронавирус? Я обзвонил примерно все, что можно. Вам второй раз звоню.





— Вы звонили в Роспотребнадзор?





— Да, конечно.





— И что вам там сказали?





— Отправили меня к кому-то, кто отправил меня в поликлинику, которая отправила меня к вам (путаюсь в показаниях, на самом деле они не взяли трубку. Но моя версия Наталью не удивляет).





— Если хотите, мы можем вас зарегистрировать. Тогда вы можете позвонить в скорую, и поскольку у вас режим самоизоляции и симптомы…





— Я звонил в скорую.





— Что вам сказали?





— Звонить в поликлинику. А в поликлинике сказали звонить вам.





— Тогда оставайтесь на линии, я уточню.





Звучит фортепьянная музыка из концерта №1 Моцарта. Это успокаивает.





— Алло. Уточните, пожалуйста, какая поликлиника вам отказала?





Я сдаю с потрохами поликлинику.





— Одну минуту, я сейчас уточню…





Еще минута Моцарта, затем снова подробно записывают все данные.

— То есть они отказались вас принять?





— Не совсем, они сказали, что у них все перегружено, и сказали звонить вам.





— Мы вас должны зарегистрировать. А какого числа вы прилетели?





— 5-го. Я знаю, что мне осталось два дня.





— Да. Значит, давайте я вас сейчас зарегистрирую. Я по поводу вас сообщила. В ближайшее время с вами свяжутся. Значит, у вас и дата пересечения границы, и дата прилета была 5-го числа?





— Да.





— Прямым рейсом прибыли?





— Да.





— Номер рейса, наверное, не помните? Авиакомпания?





— «Аэрофлот». (Сообщаю адрес регистрации и проживания, в который раз называю дату рождения, номер телефона и ФИО, нахожу номер рейса.)





— Один проживаете?





— С соседями.





— Им тогда тоже необходимо будет в режиме самоизоляции находиться.





— Хорошо бы, но они уже уехали.





— Но сейчас вы находитесь один?.. Ладно… Заявку мы вашу зарегистрировали, что к вам поликлиника не выехала. Будут принимать меры. Должны связаться с вами.





— Хорошо.





— Все тогда. Но вообще вы можете… Я не знаю, вообще нужно звонить в скорую. Обычно у нас какие действия? Человек если у нас зарегистрировался, он звонит в скорую, и скорая должна к нему выехать. Тем более, если у вас и температура есть, и все...





— Ну тогда я позвоню второй раз, может они со второго раза приедут.





— Попробуйте позвонить, скажите, что вы зарегистрировались у нас, что вы не можете сами пойти ни в какую поликлинику, что вы плохо себя чувствуете, что вам делать?





— Угу, хорошо.





— Все тогда. Всего доброго!





Звонок 8





Звоню в скорую — 103. Через полминуты берет трубку девушка.





— Диспетчерский центр скорой неотложной помощи города Москвы. Что случилось?





— Здравствуйте, я второй раз вам звоню, первый раз меня куда-то послали…

(Пересказываю про Литву и признаки ОРВИ.)





— Температура, слабость, головная боль, горло? Что беспокоит?





— В горле першит. Вчера болело. Вообще в первый день было тяжело, вчера.





— Температура какая сейчас у вас?





— Тридцать шесть и восемь.





— (называет все мои данные) Правильно?





— Да, все правильно.





— Переключаю на старшего врача, моя фамилия Овчинникова, не кладите трубку.





Снова гудки и мужской голос «Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите. Мы обязательно вам ответим».





Звонок 9





Спустя две минуты женщина-врач берет трубку. Я рассказываю ей все, что ее интересовало. В том числе, что я зарегистрировался на горячей линии департамента здравоохранения.





— Завтра из поликлиники вызывайте врача. К вам должна будет приехать терапевт. Она вас осмотрит и сама должна будет принимать решение по поводу взятия анализов на коронавирус. А вы принимайте противовирусные препараты и антисептик, раз боль в горле появилась…





— Так, хорошо, записываю… — тут я вспоминаю, что дозваниваться в поликлинику нужно по двадцать минут, а за это время у них, наверное, закончится рабочий день. И решаю уточнить: — А ко мне придет терапевт завтра? Алло?.. Алло?





Звонок оборвался. К счастью, мне перезванивает та же врач.





— Противовирусные — я вам сказала, антисептики и завтра вызывать терапевта…





— Так, ну, противовирусные я не могу купить, поскольку не могу выходить из дома, а принести некому. А терапевт, вы говорите, завтра придет?





— Я же сказала, что вам нужно самостоятельно вызывать. Скорая не вызывает вам поликлинику.





— Да е-мое! — не выдерживаю я. — Что ж я куда ни позвоню — меня все куда-то отправляют! Я только что звонил в поликлинику — меня отправили на горячую линию! Горячая линия мне сказала, что я должен вызывать вас!





— Угу… Я вам дала рекомендацию по приему противовирусных препаратов, а далее вы должны будете обращаться в поликлинику. До свидания.





— Не реагирует поликлиника на меня.





— Ну скажите им все, что мне проговорили сейчас.





— Я говорил это все.





— Я говорю вам, что со своей стороны я вам сказала все, что нужно было. До свидания.





— Вы не хотите приехать?





— Скорая не нужна вам сейчас. В данный момент. До свидания.





— «Горячая линия» считает иначе. До свидания.