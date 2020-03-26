В конце 1980-х в глуши в Ленинградской области появилась коммуна «Новый путь». Ее основатель Николай Пантелеев мечтал об автономном поселении: ни денег, ни власти, ни связей с внешним миром. Правление — коллегиальное, демократия — прямая. За 30 лет поселение превратилось из пасечного общества в небольшую деревню. Корреспондент Daily Storm Вита Чикнаева отправилась в коммуну, чтобы выяснить, получилось ли у Пантелеева построить общество мечты и найти свой «новый путь».





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«Новый путь» находится на юго-востоке Ленобласти, на границе с Новгородской областью, в деревне Бочево. Ближайший город — Бокситогорск, а между ними череда полузаброшенных деревень: Носово, Колбеки, Гостихино, Болото. Раньше в этом районе добывали бокситы — горную породу, из которой получают алюминий. За последние 10 лет производство сократилось, а вместе с ним и число жителей Бокситогорского района.





Из достопримечательностей райцентра — лесопарк, памятник футболисту (ему недавно вернули оторванную голову), бюст Ильича и кафе «Франт». В обед оно — столовая для полицейских, а вечером — ночной клуб для бокситогорских тусовщиков.





Одной доехать до Бочево у меня вышло бы с трудом. От ближайшей к деревне автобусной остановки восемь километров пешком по ухабистой дороге — или, сокращая, через лес. Так что я напросилась попутчицей в машину к Илье, Косте и Виталику. Они снимают документальный фильм о «Новом пути». Съемки уже закончились, фильм монтируют, но ребята все еще приезжают в Бочево, чтобы помогать коммунарам по хозяйству. Режиссер фильма Илья Желтяков даже вступил в коммуну.





Где-то на трассе между Питером и Бокситогорском мы останавливаемся на обед. И под звуки передачи «Понять. Простить» кинематографисты рассказывают, почему до сих пор возвращаются в Бочево. Костя ездит, чтобы отдохнуть от города, Илья чувствует ответственность перед коммуной и Николаем Викторовичем. «А для меня это рай», — признается Виталик и зачерпывает пластиковой ложкой суп.





Телефонная связь пропадает еще на подъезде к Бочево, и мне остается только смотреть по сторонам. Машина поворачивает налево, заканчиваются деревья, затем начинается поле, на котором виднеются домики.





Первое, что видят все приезжающие, — табличку «Колхоз «Новый путь». На самодельном флагштоке висит анархистский черно-красный флаг, подле пасется табун лошадей. Его держат здесь для красоты. Все поселение — семь деревянных построек, огород, заброшенная пасека, развалины барского дома Тимиревых и бескрайнее поле.