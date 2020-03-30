«Некоторые стали сильно злиться на людей на улице»





Когда я приехала и все это началось, были знакомые, у которых температура и так далее. Некоторые боялись. Но на самом деле, если у тебя есть симптомы и даже коронавирус, никогда этого не узнаешь, потому что процедура особая. Позвонишь, тебя спрашивают: «Все под контролем?» Ты говоришь: «Да не знаю, температура 38, кашляю». И тебе в ответ: «Перезвоните, когда станет похуже, тогда узнаем». Не могут же тестировать всех, у кого грипп сейчас, особенно в начале марта! Сейчас, наверное, будет лучше, поскольку становится теплее. Но пока только закончилась зима, чрезвычайная ситуация. У многих тяжелые симптомы — тесты нужны для них. Начали тестировать очень много людей по сравнению с другими странами. Но, конечно, хочется, чтобы все могли делать тесты и узнавать, чтобы выходить на свободу.





Очень много жертв, потому что мы тестируем в основном тех, у кого симптомы и кто попадает в больницы. Поэтому не знаем, у кого есть еще. Конечно, так получается, что смертность очень высокая. Скорее всего, у многих есть заражение без симптомов, дома. И вот эта цифра [неизвестных зараженных] уменьшила бы процент смертности. Понимаете? Просто вот этих данных нет. Невозможно тестировать. Мне кажется, все понимают, что это было неожиданно. Как можно было ожидать такое? Конечно, все сначала: «О, ну ладно, нужно ходить с масками, ха-ха…» Кафе закрывают, но все равно ходят пить кофе. А потом все серьезно стало — только когда запретили все…





Сначала у нас просто попросили людей не собираться. Советовали, да? И сказали: ребят, не собирайтесь. Бары закрываются в шесть вечера. Не то чтобы люди беспокоились особо. Ходили все равно пить кофе. Потому что если разрешают — то я хожу, да? Идешь на пять минут в бар, там стоишь. И рядом другие люди — в основном их много в баре. Это может быть и одно тесное помещение, а в нем человек пять, шесть или семь. И стоят они, шутят, что нужно быть в метре друг от друга. Пытаются соблюдать и шутят. Понимаете, что это невозможно, когда пьют кофе в Италии, например, стоя у барного стола? Там, когда бариста подает тебе капучино, как он будет от тебя в метре? Но все равно он подает тебе капучино. Поэтому вначале — не так серьезно [отнеслись].

Это, я думаю, можно понять. Потому что ты не видишь, как все происходит. Если ты не в Бергамо, где все умирают. Потом здесь все пришлось запретить. Запретили — и стали иначе относиться. Людям стало понятно, что это серьезно, особенно в последнюю неделю. Паники в Рапалло никакой нет, но люди начинают страдать. Мне кажется, все бы страдали, когда тебе говорят: запрещено выходить из дома. Выходишь из дома — это нелегально. И тебя поймают. Представляешь — не можешь ничего делать? Вначале, когда еще можно выходить, все равно думаешь: «Хочу кофе». Потом — «А, ладно, все закрыто, нельзя выпить кофе… А! Хочу джелато (итальянское мороженое. — Примеч. Daily Storm). Ах да…» Сейчас уже привыкли ко всему этому. Но даже не знаю. «У меня сломался каблук. Схожу. А, нет, нельзя починить обувь». Ну, то есть нельзя ничего, да? Любую вещь. У меня сейчас рожает подруга. Хочешь купить подарок — нельзя. Потому что хочешь в магазин — он закрыт. Да и нельзя выходить из дома. Теперь даже в интернете больше не продают то, что не необходимо для жизни. Сейчас ничего нельзя — даже книгу купить.





Продукты покупают в супермаркетах. Супермаркеты открыты. Выйти из дома за продуктами можно. По идее, нужно носить с собой такую заполненную форму, где ты декларируешь, что выходишь за продуктами и это ближайший магазин к твоему дому. И это причина, по которой ты находишься не дома. Подписываешь. И если тебя останавливает полиция, нужно показывать бумажку. Конечно, ты можешь написать что угодно. Но, по идее, это так работает. Можно ее либо иметь с собой, либо она есть у полицейских, и ты можешь с ними заполнить. Могут спрашивать и проверять. Если говоришь: «Я иду за продуктами», то спрашивают, где ты живешь. И если на другом конце города — нарушаешь. Потому что ты должен ходить в ближайший магазин. Штраф — 200 евро. Можешь врать полиции, но предполагается, что будут проверять.





Куда еще можно, кроме как за продуктами? Заплатить за страхование или в банк. Не знаю, зачем, но можно. Люди, которые работают, моя мама, например, ходят в банк. Еще за газетой можно. Если за продуктами — ты идешь обязательно один. Если ты на транспорте вдвоем — уже не очень хорошо. Тебя, скорее всего, остановят. Тебе говорят: «Нужно ходить за продуктами не два раза в день. Пожалуйста, делайте это раз в три-четыре дня». Это очень сложно организовать. Потому что, если я должна идти за покупками для семьи, как я принесу одна продукты на неделю? Проблемы с продуктами связаны не с поставками, а с тем, что люди покупают сразу много, чтобы не ходить часто. Тогда их не хватает для других. Это все очень сложно. Иногда пасты нету, муки… разных вещей.





У нас вначале все думали: ладно, закрыли все до 3 апреля, это через 10 дней. Но сейчас уже известно, что недостаточно, что будут продлевать. О школах и университетах официально уже сказали. Говорят, что в Италии будет на 25 миллионов безработных больше. Сюда не входят пенсионеры. Я видела статьи об этом, но я не очень подробно читала, не помню точно, какое средство массовой информации. Какая-то онлайн-газета.





Желаю, чтобы с вами не случилось такого. Чтобы не было такой проблемы со смертностью, поскольку возраст средний выше у нас. И поэтому, может, люди смогут лучше пережить. Все могут скрывать. Но скандал случится все равно, если люди начинают умирать, как в Бергамо, где понадобилась армия, чтобы возить гробы. Потому что умирает по 700 человек в день. Такое невозможно скрыть даже в России. Если такое случится, народ не очень доволен будет. А если о таком неизвестно, то, значит, либо все под контролем, либо не так много людей страдает. Мне кажется, российские люди не смогут мирно принять ситуацию, когда начнет умирать по тысяче человек в день. Поэтому, думаю, такое у вас пока не случилось. Если люди начнут умирать — конечно, начнут все закрывать. Если народ начинает требовать — все сделают.





P.S.:

Есть разные прогнозы, не только в итальянской прессе я читала, но и в международной. Есть те, кто говорит, что пандемия будет очень долго длиться. И что нужно смириться с тем, что все закрыты дома. Похоже, что никто ничего не знает, ученые исследуют эту проблему. Возможно, все это не закончится быстро, а будет длиться очень долго, пока не изобретут вакцину. И что вообще мир изменится и нам всем надо смириться с тем, что будут пандемии. И периодически мы будем делать как сейчас — идти на добровольный карантин. Мир маленький, поэтому вирус так распространился везде. Вот в этой статье, которая, я надеюсь, неточна, говорится, что нужно ждать хотя бы один-два года, поскольку невозможно этот вирус остановить. Можно ограничивать, принимать меры, но вирус не сразу исчезнет. Поэтому периодически нужен будет карантин, чтобы количество случаев сократилось. Когда число жертв снова растет — снова идти на карантин. И все человечество должно смириться с этим. И так два года. Но за эти два года мир может действительно измениться.





Есть версия, что вирус создали, чтобы контролировать людей. Чтобы путешествовать, нужно будет предоставлять больше данных о себе другим странам. И так далее…