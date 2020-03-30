Город (не)закрывается. Как петербуржцы проигнорировали призыв остаться дома

Правительство Санкт-Петербурга 26 марта вынесло постановление, закрыв все кафе, бары и парки города с 28 марта по 5 апреля. В это время работать будут только продуктовые магазины и аптеки, больше не действуют льготные проездные. Жителям города запретили посещать церкви. Корреспондент Daily Storm Вита Чикнаева отправилась на прогулку по центру Петербурга, чтобы посмотреть, как люди готовятся к вынужденной самоизоляции.





Я начинаю прогулку ближе к вечеру около станции «Технологический институт». У самого входа в метро много людей, но для привычного часа пик все же маловато. Из метро выходит пожилая пара в медицинских масках. Вообще, бабушки и дедушки встречаются в масках чаще, чем молодые.





В центральном районе Петербурга много маленьких полупустых улочек. Если ходить исключительно по ним, то можно поверить, что жизнь города кардинально изменилась и все теперь сидят по домам. Но чем ближе я продвигаюсь к большой дороге, Московскому проспекту, тем больше людей и машин встречается на пути.





Несколько раз меня чуть не сбивают школьники на самокатах. В Питере с самого начала карантина светит солнце и стоит теплая погода. Все это провоцирует детей и подростков выходить на улицы. Я прохожу мимо маленького сада «Олимпия» и вижу, как на единственной на квартал игровой площадке копошится рой малышей, а рядом на это удовлетворенно смотрят родители.





«Бабушка, дай еще!» Рука залезает в пакет со сладостями и передает конфету в другую маленькую ручку. Конфета съедена. Она была без обертки. Возможно, эти люди только что вышли из дома и протерли руки антисептиком, но мне это неизвестно. В Петербурге сегодня вообще много едят — пытаются ухватить последние булочки до закрытия кафе. Хотя правительство города не запрещает общепитам работать на вынос или доставлять еду клиентам с 28 марта по 5 апреля.





На улице начинает холодать, и я решаю взять кофе. В ближайшем кафе стоит крепкий запах спирта — каждую пару секунд посетители протирают руки антисептиком. Зал полупустой, но в очереди за едой на вынос стоит около 10 человек. Баристы в перчатках подают клиентам булочки и напитки. Они улыбаются и желают приятных выходных. Завтра у них, как и у большинства сотрудников кафе в России, начнется сложный экономический период.



