Как коронавирус убил мою мечту

23 дня назад: вирус уже где-то здесь





Моя лучшая подруга из Москвы будет в Париже проездом — она едет в Женеву делать крупную конференцию для стартапов. Мы проведем вместе четыре дня, работать буду удаленно. Гвоздь нашего путешествия — концерт оркестра Теодора Курентзиса в парижской филармонии. Играть будут Малера.





Билеты куплены, шампанское открыто. Мы гуляем по Парижу, заходим за пирожными в прекрасные местные булочные и выбираем идеальные кафе для работы в понедельник. Пока едем в метро, Даша читает вслух комментарии друзей из фейсбука под ее постом с фото из Парижа. Кажется, все сошли с ума: спрашивают, в маске ли она, зачем так рискует здоровьем и едет в опасное место и желают не заразиться. Мы стоим в вагоне метро, конечно, без масок (их никто тут не носит, что за бред?) и чувствуем просвещенное превосходство над друзьями из России — они находятся под влиянием фейковых новостей про гниющий Запад, ну или просто паникуют от нечего делать. Следующая станция “Porte de Pantin”, приехали! Мы бодро идем в сторону громадного здания — можно было и пораньше выйти, но мы как обычно — все в последний момент. Надеюсь, они не начнут вовремя.

“Простите, вы не знаете, где вход в главный зал?” — концерт начинается через 7 минут, а мы все еще снаружи не в силах найти правильный вход. Людей почти нет, все, видимо, уже сидят в зале. Мы нашли единственную парочку, которая, как и мы, опаздывала. Надо обогнуть филармонию и войти сбоку, как мы поняли, следуя за ними. Уличные эскалаторы, ведущие по стрелке в нужном направлении, конечно, не работали. Вот и билетер. “Извините, концерт отменен, вы не получили имейл?” — интересуется продрогший сотрудник. Его оставили на входе сообщать неприятную новость зрителям, которые не регулярно проверяют свою почту. “Это из-за вируса, да? А когда решили отменять?” — тихо спрашиваю я. Даша почти что плачет рядом, она так хотела сходить на этот концерт. “Да, сегодня утром пришло новое постановление от правительства: все мероприятия на 1000 человек и больше отменяются. Деньги за билет вам перечислят на карту, но не ждите их на этой неделе: у нас отменили все концерты на месяц вперед, поэтому будут задержки с возвратом, уж простите”.





Мда, вот почему не было людей и эскалаторы не работали. Впервые мы ощутили неприятное присутствие вируса — он уже здесь, рядом, добрался до нас. Он больше не полумифическая новость из Китая и не мера предосторожности в Сингапуре, он вот, перед нами, спрятался в дверях парижской филармонии. В метро заходить уже не хочется: пойдем домой пешком, через весь Париж, будем обсуждать пост-апокалиптические теории и пить вино. Все-таки жизнь прекрасна!









19 дней назад: кажется, все серьезно





Недолго Даша пробыла в Женеве: командировка была рассчитана на месяц, но закончилась через день после ее приезда. Руководство решило проводить конференцию онлайн, а всех сотрудников отправить по домам. Без приключений в Москву вернуться ей не удалось: в аэропорту Женевы на стойке регистрации ей сказали, что в самолет не посадят, так как она приехала из Франции, а там много заболевших. Следующие 24 часа Даша почти не спала: ей пришлось занимать деньги у друзей на новый билет из Парижа, возвращаться туда и сидеть в аэропорту целый день в ожидании рейса. Почему не посидеть в городе? “Все кафе закрыты, а работать мне надо, что я, на скамейке в парке буду мерзнуть или мне стоять на улице? В аэропорту, кстати, тоже все кафе закрыты, меня уже тошнит от бутербродов и салатов из автоматов”, — слушаю аудио-сообщения подруги по дороге из Антверпена в Брюссель. Я только что перешла в другой вагон потому, что напротив меня сели четыре женщины с азиатской внешностью солидного возраста, еще и в масках. Одна из них даже кашляла. Мне было неловко, но чувство опасности оказалось сильнее. Даша присылает селфи — она тоже в маске, измученная, сидит на своем чемодане.





Завтра на работе общий созвон: руководство хочет сообщить о своих планах в связи с вирусом. Я останусь дома — все равно пятница, большая часть ребят не поедет в офис, садиться в поезд уже, честно говоря, не хочется. А еще вечером к нам придут гости, надо будет что-то приготовить.









18 дней назад: вирус убивает мою мечту





Только что я узнала, что мое будущее в компании умерло. Догадайтесь, из-за чего. Только что CEO на общем колле со всей командой сообщил о смене стратегии: новых людей больше нанимать не будут, а при совсем плохом раскладе кого-то даже могут перевести на фриланс или на 3-4-х дневную рабочую неделю, чтобы срезать расходы. То есть работодатель готов продолжить мою стажировку, но после её окончания работу мне не предложит. А еще со следующей недели все без исключения сотрудники работают из дома. В офис всегда можно заехать за зарядкой, мышкой или клавиатурой, но оставаться там нельзя.





Сразу после звонка мне пишет коллега, который сегодня вместе с женой должен прийти к нам на ужин: они не придут, просят прощения, но решили “ограничить свои социальные контакты” на всякий случай. Мне грустно, я сижу в гостиной, начинает смеркаться. Открывается дверь, пришел мой бойфренд и с порога заявляет: “Все кафе, бары, рестораны и дискотеки с завтрашнего дня в Бельгии закроют!”. “Наш ужин отменяется, мне срочно надо в бар”, — реагирую я. Он, не раздеваясь, ждет меня у двери. Как странно, вот мы идем пить коктейли в любимый уютный бар, а завтра уже не сможем — не верится даже. В баре все по-прежнему, только вот столик наш официант протер не как обычно полусухой тряпкой ради приличия, а губкой с дезинфектором. Мы, в общем, были не против, главное, чтобы коктейли были вкусными! В тот вечер мы много пили и долго говорили о вечном.





Приближение вируса провоцирует мысли о жизни, о будущем, вырывает из рутинного водоворота. Наверное, с какой-то стороны это хорошо. Но вообще-то у меня все не очень: через две недели мне придется искать работу и кто знает, когда я ее еще найду. А может, все и к лучшему: все-таки маркетинг — не совсем мое. Но за несбывшуюся надежду обидно.









11 дней назад: #wfh форевер!





Оказалось, что работать из дома здорово! Здесь это называют #wfh — work from home. Я стала высыпаться и даже начала бегать — сегодня пробежала свои первые 10 км в 2020-м. Сначала бег был вынужденной мерой, ведь все спортзалы в стране закрыты с понедельника. А потом оказалось, что бегать в парке по утрам и жмуриться от солнца — намного приятнее, чем после работы потеть вместе с десятками незнакомцев на дорожке. Только вот люди на улицах часто шарахаются от меня, когда я бегу: наверное, правильно делают, я же тяжело дышу, мои микробы могут и до них долететь.