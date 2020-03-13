Полумертвый Джон, чай с молоком и тиндер для сиделок

Год назад я проснулась в лондонском аэропорту Гатвик, лежа на своей дорожной сумке. Ночка выдалась не из легких. Около семи часов я провела в зоне прилета в ожидании пригородного автобуса. Меня и других пассажиров, застрявших в аэропорту, всю ночь преследовал охранник. «Проснитесь, мисс, здесь не разрешено спать», — повторил он раз пять, поcле чего я нашла слепую зону возле туалета и спряталась от его цепких глаз.





Обращение «мисс» в ближайшие полтора месяца я услышу много раз. Я приехала в Англию работать сиделкой. Идея отправиться на заработки в Западную Европу родилась после просмотра интервью Дудя с воскресшим Johnyboy. Вдохновившись историей бывшего рэпера, я решила повторить его подвиг. Я связалась с двоюродной тетей из Швейцарии и вышла на английское агентство по подбору сиделок. Пазл сошелся. Помогать другим и получать за это приличные деньги — то, к чему я так или иначе стремилась всю жизнь.





Бумажная волокита заняла несколько месяцев. Три собеседования, справка об отсутствии судимостей, языковой сертификат IELTS, три рекомендательных письма от бывших работодателей — и вот я оказалась в Великобритании. Мне предстояло пройти недельное обучение в пригороде Лондона. Здесь расположился офис самой крупной в Южной Англии компании, работающей с людьми с инвалидностью. Этакий конвейер сиделок, поставляемых со всей планеты в первый мир.





Учебная неделя прошла незаметно. По утрам нас забирали на минивэне и везли в загородный офис, утопающий в зелени и цветах. Нам предстояло ухаживать за неизлечимо больными людьми 24/7, поэтому знания мы получали из самых разных областей жизни. Нас учили оказанию первой помощи, взаимодействию с полицией и искусству мыть руки так, чтобы на них не осталось ни одной бактерии.





Помощь от агентства была колоссальная. Под нашу команду сняли двухместные номера в центре города, кормили два раза в день, помогали с открытием счетов в местном банке и страховкой. Сотрудники компании обеспечили нас круглосуточной телефонной поддержкой. Позвонить в офис можно было по любому вопросу в любое время дня и ночи: «Бояться не стоит — равные права и возможности есть не только у клиентов, но и у вас».





Коллектив собрался преимущественно женский. Единственный парень на потоке стажировку в итоге не прошел. Он любил подурачиться с манекенами, инвалидными креслами и прочим медицинским инвентарем. Несмотря на то что экзамен он сдал безупречно, его поведение сочли несерьезным, и он вернулся домой без работы. Остальные, как и я, сдали экзамен с первого раза.