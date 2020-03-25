В России могут начать лечить от коронавируса гидроксихлорохином

Правительство 24 марта поручило Минздраву подготовить доклад о возможности лечения коронавируса имеющимися в России лекарствами «вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению». Министерство должно всего за два дня, к 26 марта, обосновать необходимость применения этих препаратов. Как стало известно Daily Storm, схемы лечения составляются на основании опыта врачей из России, а также их коллег из Китая, Франции и США, где успешно лечат COVID-19 и его осложнения. Высока вероятность, что в список Минздрава попадет гидроксихлорохин. Это недорогое лекарство в России отпускают по рецепту.





Daily Storm направил запрос в Минздрав, но получить комментарий оперативно не удалось. Опрошенные врачи-вирусологи считают, что два дня на подготовку рекомендаций по лечению COVID-19 — адекватные сроки, поскольку в Минздраве уже понимают, какие препараты дают положительный эффект. Вероятнее всего, указ правительства — просто отмашка. Однако называть лекарства, которые может рекомендовать министерство, собеседники Daily Storm не стали.





Возможность применения в России любых препаратов, показавших за рубежом свою эффективность, в том числе гидроксихлорохина и азитромицина, подтвердил депутат Госдумы, в прошлом — врач-эпидемиолог и главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.





«То, что вы называете, китайцы уже давно применяют в своем стандарте лечения [коронавируса], по-моему, начали, когда у них все было еще в самом разгаре. А все остальные страны, естественно, идут по стопам того, что уже было, потому что вирус один и тот же», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.