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В России могут начать лечить от коронавируса гидроксихлорохином
Власть

В России могут начать лечить от коронавируса гидроксихлорохином

Минздрав представит список рекомендованных лекарств, опираясь на успешный опыт врачей по всему миру

Минздрав представит список рекомендованных лекарств, опираясь на успешный опыт врачей по всему миру Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Правительство 24 марта поручило Минздраву подготовить доклад о возможности лечения коронавируса имеющимися в России лекарствами «вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению». Министерство должно всего за два дня, к 26 марта, обосновать необходимость применения этих препаратов. Как стало известно Daily Storm, схемы лечения составляются на основании опыта врачей из России, а также их коллег из Китая, Франции и США, где успешно лечат COVID-19 и его осложнения. Высока вероятность, что в список Минздрава попадет гидроксихлорохин. Это недорогое лекарство в России отпускают по рецепту.


Daily Storm направил запрос в Минздрав, но получить комментарий оперативно не удалось. Опрошенные врачи-вирусологи считают, что два дня на подготовку рекомендаций по лечению COVID-19 — адекватные сроки, поскольку в Минздраве уже понимают, какие препараты дают положительный эффект. Вероятнее всего, указ правительства — просто отмашка. Однако называть лекарства, которые может рекомендовать министерство, собеседники Daily Storm не стали.


Возможность применения в России любых препаратов, показавших за рубежом свою эффективность, в том числе гидроксихлорохина и азитромицина, подтвердил депутат Госдумы, в прошлом — врач-эпидемиолог и главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.


«То, что вы называете, китайцы уже давно применяют в своем стандарте лечения [коронавируса], по-моему, начали, когда у них все было еще в самом разгаре. А все остальные страны, естественно, идут по стопам того, что уже было, потому что вирус один и тот же», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.


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Он заметил, что у России небольшой опыт в лечении коронавируса, так как пока значительно меньше заболевших. Поэтому у российских врачей, по сути, нет другого выбора, кроме как перенимать опыт зарубежных коллег. «Единственный способ сегодня — только экспертная оценка и использование тех препаратов, которые уже применялись в Китае, или их аналогов, использование схем лечения уже на наших больных. Другого пути нет», — пояснил он.


При этом Геннадий Онищенко подчеркнул, что нельзя никому рекомендовать бежать в аптеку и самому лечиться какими-то препаратами до того, как врачи и Минздрав дадут профессиональную оценку ситуации. В Минздраве должны утвердить схему лечения, дозировки лекарств, возрастные критерии — в расчет беретя множество факторов. Только следуя этим рекомендациям в медицинских учреждениях врачи начнут лечить больных от коронавируса новыми препаратами.


Об успешном применении хлорохина и его производного гидроксихлорохина против коронавирусной пневмонии сообщали врачи в Китае и Франции. Китайские медики уже включили препарат в схемы лечения COVID-19. А в середине марта известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль сообщил, что 24 пациента согласились принимать Plaquenil (одно из коммерческих названий гидроксихлорохина) и через шесть дней 75% из них выздоровели. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являлись носителями вируса.


Однако вокруг применения гидроксихлорохина идут споры. Французский Высокий совет по здравоохранению пока разрешил использовать лекарство лишь в тяжелых случаях поражения коронавирусной пневмонией и только в больницах. 9 и 18 марта вышли два новых китайских исследования, которые подтвердили эффективность гидроксихлорохина в лабораторных условиях. В них тоже говорится о его возможном благоприятном воздействии при остром воспалении в тяжелых случаях заболевания. Исследования эффективности гидроксихлорохина против коронавирусной пневмонии продолжаются в Южной Корее, Таиланде и Великобритании.


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В США, как и в Китае, лекарство успешно показало себя при лабораторных испытаниях и его начали тестировать на пациентах, больных коронавирусом. Вскоре президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что вещество в сочетании с другим лекарством — азитромицином — поможет остановить эпидемию.


«Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс произвести один из самых значительных прорывов в истории медицины. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — Примеч. Daily Storm) сделало невероятные вещи. Спасибо! Надеюсь, что оба этих вещества (Гидроксихлорохин работает лучше с азитромицином) начнут использоваться немедленно. Люди умирают, работайте в темпе, и храни вас Господь!» — написал Трамп.


Несмотря на то что на первый взгляд результаты исследований обнадеживающие, гидроксихлорохин совершенно не обязательно станет панацеей от COVID-19. Это не новый препарат, изначально он был создан для лечения малярии: применялся при красной волчанке, фотодерматозе, бронхиальной астме, синдроме Шегрена, хроническом кожном васкулите и других заболеваниях. У гидроксихлорохина есть масса побочных эффектов: тошнота, рвота, боли в животе. Кроме того, у него множество противопоказаний, а передозировка, по информации французской газеты Le Monde, может повлечь смертельно опасные нарушения в работе сердца. В России гидроксихлорохин отпускается в аптеках исключительно по рецепту.


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