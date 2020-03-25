В России могут начать лечить от коронавируса гидроксихлорохином

Правительство 24 марта поручило Минздраву подготовить доклад о возможности лечения коронавируса имеющимися в России лекарствами «вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению». Министерство должно всего за два дня, к 26 марта, обосновать необходимость применения этих препаратов. Как стало известно Daily Storm, схемы лечения составляются на основании опыта врачей из России, а также их коллег из Китая, Франции и США, где успешно лечат COVID-19 и его осложнения. Высока вероятность, что в список Минздрава попадет гидроксихлорохин. Это недорогое лекарство в России отпускают по рецепту.
Daily Storm направил запрос в Минздрав, но получить комментарий оперативно не удалось. Опрошенные врачи-вирусологи считают, что два дня на подготовку рекомендаций по лечению COVID-19 — адекватные сроки, поскольку в Минздраве уже понимают, какие препараты дают положительный эффект. Вероятнее всего, указ правительства — просто отмашка. Однако называть лекарства, которые может рекомендовать министерство, собеседники Daily Storm не стали.
Возможность применения в России любых препаратов, показавших за рубежом свою эффективность, в том числе гидроксихлорохина и азитромицина, подтвердил депутат Госдумы, в прошлом — врач-эпидемиолог и главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«То, что вы называете, китайцы уже давно применяют в своем стандарте лечения [коронавируса], по-моему, начали, когда у них все было еще в самом разгаре. А все остальные страны, естественно, идут по стопам того, что уже было, потому что вирус один и тот же», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.
Он заметил, что у России небольшой опыт в лечении коронавируса, так как пока значительно меньше заболевших. Поэтому у российских врачей, по сути, нет другого выбора, кроме как перенимать опыт зарубежных коллег. «Единственный способ сегодня — только экспертная оценка и использование тех препаратов, которые уже применялись в Китае, или их аналогов, использование схем лечения уже на наших больных. Другого пути нет», — пояснил он.
При этом Геннадий Онищенко подчеркнул, что нельзя никому рекомендовать бежать в аптеку и самому лечиться какими-то препаратами до того, как врачи и Минздрав дадут профессиональную оценку ситуации. В Минздраве должны утвердить схему лечения, дозировки лекарств, возрастные критерии — в расчет беретя множество факторов. Только следуя этим рекомендациям в медицинских учреждениях врачи начнут лечить больных от коронавируса новыми препаратами.
Об успешном применении хлорохина и его производного гидроксихлорохина против коронавирусной пневмонии сообщали врачи в Китае и Франции. Китайские медики уже включили препарат в схемы лечения COVID-19. А в середине марта известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль сообщил, что 24 пациента согласились принимать Plaquenil (одно из коммерческих названий гидроксихлорохина) и через шесть дней 75% из них выздоровели. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являлись носителями вируса.
Однако вокруг применения гидроксихлорохина идут споры. Французский Высокий совет по здравоохранению пока разрешил использовать лекарство лишь в тяжелых случаях поражения коронавирусной пневмонией и только в больницах. 9 и 18 марта вышли два новых китайских исследования, которые подтвердили эффективность гидроксихлорохина в лабораторных условиях. В них тоже говорится о его возможном благоприятном воздействии при остром воспалении в тяжелых случаях заболевания. Исследования эффективности гидроксихлорохина против коронавирусной пневмонии продолжаются в Южной Корее, Таиланде и Великобритании.
В США, как и в Китае, лекарство успешно показало себя при лабораторных испытаниях и его начали тестировать на пациентах, больных коронавирусом. Вскоре президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что вещество в сочетании с другим лекарством — азитромицином — поможет остановить эпидемию.
«Гидроксихлорохин и азитромицин, взятые вместе, имеют реальный шанс произвести один из самых значительных прорывов в истории медицины. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — Примеч. Daily Storm) сделало невероятные вещи. Спасибо! Надеюсь, что оба этих вещества (Гидроксихлорохин работает лучше с азитромицином) начнут использоваться немедленно. Люди умирают, работайте в темпе, и храни вас Господь!» — написал Трамп.
Несмотря на то что на первый взгляд результаты исследований обнадеживающие, гидроксихлорохин совершенно не обязательно станет панацеей от COVID-19. Это не новый препарат, изначально он был создан для лечения малярии: применялся при красной волчанке, фотодерматозе, бронхиальной астме, синдроме Шегрена, хроническом кожном васкулите и других заболеваниях. У гидроксихлорохина есть масса побочных эффектов: тошнота, рвота, боли в животе. Кроме того, у него множество противопоказаний, а передозировка, по информации французской газеты Le Monde, может повлечь смертельно опасные нарушения в работе сердца. В России гидроксихлорохин отпускается в аптеках исключительно по рецепту.