«Бжания чувствует, что в России возникают вопросы к тому, как в Абхазии ведут государственные дела»

— Это какой-то криминальный анклав, выходит?

— К сожалению, одной из проблем Абхазии является разгулявшаяся преступность, с которой очень трудно справиться. В маленькой стране, где все друг друга знают, где отношения криминально-клановые, где продолжают существовать, как, по всей видимости, произошло в случае с убийством Валерия Айбы, обычаи кровной мести. Где, как вы понимаете, нет Сибири, Камчатки и Магадана и если поймают даже самого жестокого преступника, то он все равно будет жить на курорте, очень сложно с этим справиться.

Там идет распространение наркомафии и идут попытки повлиять на это в том числе со стороны криминальных авторитетов, обосновавшихся в Турции и Грузии. Существует неспособность последних правительств Абхазии справиться с этим наплывом, а как считают некоторые, [власть идет на] соучастие в этих схемах. В убийствах, которые произошли, официально были обвинены Службой госбезопасности сотрудники службы охраны президента. (По делу о стрельбе в Сухуме был задержан Демур Ахалая, который вплоть до 2018 года работал в Антитеррористическом центре, а также служил в Государственной службе охраны и Службе госбезопасности республики. — Примеч. Daily Storm).

Абхазия как прежде развиваться уже не может. Заканчивается кредит доверия, который граждане выдали строителям абхазской государственности — всем этим депутатам, министрам, общественным деятелям. Они не справляются. Там рождается примитивный узколобый национализм, который был объективно востребован во время Отечественной войны абхазского народа 1992-1993 годов против Грузии, но потом он стал развиваться. Сегодня он выплескивается, и мы видим стычки между абхазским и армянским населением. Страна пребывает с точки зрения развития своего благосостояния на очень низких ступенях, и появляются претензии: кто-то живет лучше, кто-то живет хуже. Вот если армяне живут лучше, то они виноваты.

Парламент республики фактически мононационален, там есть два депутата, избранных в округах, где компактно живет армянское население. При этом на последних выборах там не было даже кандидатов в депутаты русских. Они не представлены в парламенте вообще. Мингрелы тоже. Их гражданство висит в воздухе — они без гражданства, и это становится предметом политических спекуляций. У них забрали российские паспорта, а взамен не дали.

Это все раны и последствия военного конфликта, но он закончился 27 лет назад. Многие проблемы за это время можно было решить. Но надо понимать, что до 2008 года Абхазия жила в условиях постоянной военной угрозы со стороны Грузии. Тбилиси до сих пор претендует на Абхазию, но там перешли от военных провокаций времен Саакашвили к более изощренной тактике. Они ввели бесплатное медицинское обслуживание населения республики в Грузии. Демонстрируются шаги навстречу по открытию счетов, регистрации автомобилей и так далее.

С военной точки зрения Абхазия прикрыта, там есть база России, существует договор о российской помощи. Им гарантированно не угрожает новая война с Грузией. Надо избавляться от этого предвоенного синдрома, но этого не происходит, хотя приходит новое поколение.

— Совсем другие люди сформировались, они уже взрослые.

— Это люди, которые сидят в интернете и фантазируют, рассказывают о том, что Россия виновата в том, что они не живут как в России. Почему не сняли пограничный режим на реке Псоу? А в России отвечают: потому что вы не можете справиться с преступностью, наркомафией и оружие по рукам ходит свободно.

«Если Россия дает деньги, то она сажает на иглу», — вы можете почитать абхазские сайты, они полны таких рассуждений. Конечно, разумные люди в Абхазии понимают, что республика без России выжить не может. При этом есть разница между Абхазией и Южной Осетией, которая вполне искренне стремится в Россию, хочет стать ее частью. Причина тут очевидна: осетинский народ разделен — есть Северная Осетия и есть Южная, которая не в составе России.

В Абхазии нет этой ситуации. Настроения у людей разные, а у политической элиты кружится голова от самостоятельности и независимости. И они фантазируют, как бы здорово зажили, но оказывается, что на практике они хотят во власть, но только не работать. Насколько я знаю Бжанию, он знаком с этими проблемами, чувствует, что в России возникают вопросы к тому, как в Абхазии ведут государственные дела.

— Скажите, а как вся эта ситуация повлияет на отношения с другими соседними государствами?

— Связи между Абхазией и Турцией носят исторический характер. Значительная часть коренного абхазского населения в XIX веке вынуждена была уйти в Турцию. Теперь [их потомки] тоже пытаются повлиять на Абхазию. Но надежды на то, что вместе с ним придет манна небесная, отпали. Сейчас мы понимаем, что блокада Абхазии была ошибкой (6 марта 2008 года Россия перестала выполнять решение Совета глав государств СНГ «О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузии» от 19 января 1996 года, которое запрещало контакты с Абхазией по государственной линии. — Примеч. Daily Storm), чем воспользовались турки. Скорее даже не они, а живущие в Турции абхазы.

Время берет свое, и теперь, если кто-то скажет, что нужно идти на уступки Грузии, там будет объявлен предателем. Бжания сказал, что надо стремиться к признанию [суверенитета Абхазии] со стороны Грузии, но при этом он понимает, что это недостижимо. При этом Грузия развивает разные проекты, в том числе с Европейским союзом. Один из них — строительство глубоководного порта Анаклия на границе Абхазии и Грузии.