Москвичи разобрались бы и без Навального

Оппозиционер Алексей Навальный в сентябре 2019 года бойко отчитался о том, что объединенная оппозиция победила на выборах в Мосгордуму и произошло это все благодаря его проекту «Умное голосование». Оппозиция, в общем, не совсем победила — позднее выяснилось, что даже там, где и победила, оказалась не совсем оппозицией, но эксперимент сторонниками политика был признан успешным. Платформу будут использовать для продвижения оппозиционных кандидатов на выборы в Госдуму. Аналитики партии «Яблоко» изучили результаты голосований на выборах в МГД и рассказали о том, что технология, несомненно, повлияла на итоги, но ее значение сильно переоценено. Daily Storm ознакомился с документом.
Зампред «Яблока» Иван Большаков и политический аналитик партии Владимир Перевалов в своей аналитической работе утверждают, что главной причиной успеха оппозиционеров стал общий рост протестных настроений и недовольство своими материальными условиями. Кроме того, власти сыграли на руку оппозиционерам — в том плане, что практически удалось избежать раздрая в рядах оппозиции: из-за недопуска многих политиков до выборов единого кандидата было проще определить, конкуренции между оппозиционерами, которая размывала бы голоса, практически не было.
Из доклада следует, что в некоторых случаях «Умное голосование» не просто не помогло, а помешало победить провластных кандидатов. Таких округов пять: самовыдвиженец Роман Юнеман и коммунисты Александр Потапов, Константин Лазарев, Людмила Еремина и Андрей Исполатов набрали больше голосов, чем те, кого поддержала команда Навального, но проиграла у лояльных к «Единой России» самовыдвиженцев. Аналитики связали это с неверным восприятием тактической ситуации в округе. Грубо говоря, оппозиция просто поставила не на того кандидата и просчиталась.
Из доклада аналитиков следует, что из 20 оппозиционных кандидатов, прошедших в МГД, только четверо не смогли бы победить без «Умного голосования».
Кроме того, протестное голосование стимулировало прийти на выборы и противников оппозиции, которые обычно на них не ходят.
«С одной стороны, «Умное голосование» обеспечило дополнительные голоса кандидатам от оппозиции и защитило их от возможных фальсификаций. С другой стороны, список «Умного голосования» стимулировал мобилизацию зависимого электората, без которой результат административного кандидата мог оказаться ниже», — считают авторы доклада.
Вклад «Умного голосования» в итоговый результат оппозиционеров аналитики оценили в среднем в 5,57 %. В то же время они отметили, что именно протестное голосование, то есть не обязательно за кандидатов, которых предложил Навальный, составило 11,13% голосов. Эти люди голосовали не за людей Навального, но и не за «Единую Россию».
Аналитики уверены, что относительный успех оппозиции в большей степени достигнут с помощью того, что свое мнение поменяли люди, которые традиционно ходят на выборы, являются электоратом «Единой России», но в этот раз решили проголосовать по-другому. «Умное голосование» же было ориентировано на сторонников оппозиционных партий и имело целью изменить их поведение.
Выходит, что «Единая Россия» проигрывала выборы в конкретном округе, а не оппозиция побеждала. Этот тезис подтверждают и аналитики, которые говорят, что предопределили исход выборов разочарование в провластных кандидатах и снижение конкуренции между оппозиционерами, а «Умное голосование» способствовало этой победе и было одним из слагаемых успеха, но общий исход выборов не определяло и высокой эффективностью не отличалось».
В пример можно привести главу московских единороссов Андрея Метельского, который проиграл коммунисту Сергею Савостьянову, у которого не было бы шансов, если бы не высокий персональный антирейтинг Метельского.
Директор консалтингового агентства NPR Group политолог Дмитрий Фетисов соглашается с аналитиками в том, что власти, не регистрируя некоторых политиков, отчасти сами помогли оппозиционерам с консолидацией. «Не было бы ошибочных действий властей — не было бы поводов для этого самого «Умного голосования». Оно бы просто растворилось», — уверен политолог.
Фетисов считает, что московский опыт не получится передать регионам, так как нигде, кроме нескольких мегаполисов, нет оппозиционных политиков высокого уровня. Также он обратил на общее разочарование людей в любых политиках. «Неопределившийся электорат никуда не перешел: ни к ЕР, ни к Навальному, ни к другим оппозиционерам. Общество не доверяет любым политикам, так что у «Умного голосования» не очень много шансов», — размышляет эксперт.
Фетисов полагает, что на грядущих региональных и думских выборах «Умное голосование» вряд ли даст креатуре команды Навального больше 3%. Кроме того, эксперт отмечает, что власти могут отойти от тактики недопуска и тогда оппозиционеры не смогут договориться о том, кого поддерживать, — таких примеров очень много. Российская оппозиция действительно не умеет договариваться.
Политолог Дмитрий Абзалов обращает внимание на то, что за счет поддержки несистемной оппозиции на выборах в Мосгордуму свои позиции укрепляла оппозиция системная.
«Важнейшим моментом является выдвижение как таковое, а потом [кандидату нужно] становиться более умеренным и явным оппозиционным кандидатом. Поэтому в некоторых регионах мы и наблюдали усиление коммунистов или ЛДПР, в зависимости от расклада», — уверен Абзалов, объясняя на примере КПРФ явное заигрывание системной оппозиции с несистемщиками.
Речь идет о том, что коммунисты проходят в избирательную кампанию по партийной принадлежности (получают регистрацию без сбора подписей), в отличие от несистемной оппозиции, дальше кооперируются с несистемной оппозицией, как, например, Валерий Рашкин в Москве, и используют ресурс «Умного голосования», чтобы протащить своего кандидата.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков уверен, что «Умное голосование» Навального на выборах в МГД было обкаткой новых протестных методов борьбы именно к думским выборам. Один из соавторов «Умного голосования», соратник Навального Леонид Волков, заявил, что в будущем несистемщики планируют создавать «еще больше проблем провластным кандидатам». Недавно зарегистрированные на сайте «Умного голосования» пользователи получили рассылку, в которой Навальный говорит о выдвижении в ГД Любови Соболь и директора ФБК Ивана Жданова и просит распространять эту информацию.
Проект Алексея Навального «Умное голосование» появился в конце ноября 2018 года. По его замыслу, платформа сможет объединить оппозицию, чтобы победить на выборах «Единую Россию». В итоге команда Навального всем зарегистрированным на сайте «Умного голосования» людям присылала инструкцию, в которой объяснялось, за какого кандидата, по мнению создателя проекта, нужно отдать голос и почему. Сейчас оппозиционер планирует придерживаться той же тактики, а время покажет, кто оказался прав: Навальный или аналитики.