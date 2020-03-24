Москвичи разобрались бы и без Навального

Оппозиционер Алексей Навальный в сентябре 2019 года бойко отчитался о том, что объединенная оппозиция победила на выборах в Мосгордуму и произошло это все благодаря его проекту «Умное голосование». Оппозиция, в общем, не совсем победила — позднее выяснилось, что даже там, где и победила, оказалась не совсем оппозицией, но эксперимент сторонниками политика был признан успешным. Платформу будут использовать для продвижения оппозиционных кандидатов на выборы в Госдуму. Аналитики партии «Яблоко» изучили результаты голосований на выборах в МГД и рассказали о том, что технология, несомненно, повлияла на итоги, но ее значение сильно переоценено. Daily Storm ознакомился с документом.

Зампред «Яблока» Иван Большаков и политический аналитик партии Владимир Перевалов в своей аналитической работе утверждают, что главной причиной успеха оппозиционеров стал общий рост протестных настроений и недовольство своими материальными условиями. Кроме того, власти сыграли на руку оппозиционерам — в том плане, что практически удалось избежать раздрая в рядах оппозиции: из-за недопуска многих политиков до выборов единого кандидата было проще определить, конкуренции между оппозиционерами, которая размывала бы голоса, практически не было.

Из доклада следует, что в некоторых случаях «Умное голосование» не просто не помогло, а помешало победить провластных кандидатов. Таких округов пять: самовыдвиженец Роман Юнеман и коммунисты Александр Потапов, Константин Лазарев, Людмила Еремина и Андрей Исполатов набрали больше голосов, чем те, кого поддержала команда Навального, но проиграла у лояльных к «Единой России» самовыдвиженцев. Аналитики связали это с неверным восприятием тактической ситуации в округе. Грубо говоря, оппозиция просто поставила не на того кандидата и просчиталась.

Из доклада аналитиков следует, что из 20 оппозиционных кандидатов, прошедших в МГД, только четверо не смогли бы победить без «Умного голосования».

Кроме того, протестное голосование стимулировало прийти на выборы и противников оппозиции, которые обычно на них не ходят.

«С одной стороны, «Умное голосование» обеспечило дополнительные голоса кандидатам от оппозиции и защитило их от возможных фальсификаций. С другой стороны, список «Умного голосования» стимулировал мобилизацию зависимого электората, без которой результат административного кандидата мог оказаться ниже», — считают авторы доклада.